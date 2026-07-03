भरत तिवारी के परिवार से मिलकर चिराग पासवान ने क्या बात की? पिता ने बताया- '3-4 दिन के अंदर…'

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Union Minister Chirag Paswan) ने भरत भूषण तिवारी (Bharat Bhushan Tiwari) के परिवार से बिलौटी गांव जाकर शुक्रवार (03 जुलाई, 2026) को मुलाकात की. परिवार ने उन्हें बताया कि कैसे एनकाउंटर में पुलिस ने भरत तिवारी को पांच-पांच गोली मारी. चिराग पासवाने से क्या कुछ बात हुई है, इसकी जानकारी परिवार के सदस्यों ने दी है.

'कार्रवाई होगी और दुनिया देखेगी'

भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने कहा कि बहुत अच्छे से बात हुई. ढंग से बात हुई. चिराग पासवान ने कहा है कि तीन-चार दिन के अंदर जितने भी ये लोग हत्यारे हैं, जिन्होंने अपराध किया है, तुरंत इन लोगों को सजा मिलेगी. उन्होंने यह भी कहा कि तुरंत इस मामले में कार्रवाई होगी और दुनिया देखेगी.

Bhojpur, Bihar: Union Minister and LJP (Ram Vilas) chief Chirag Paswan met the family members of Bharat Tiwari



Father of Bharat Tiwari, Kashinath Tiwari says, "I spoke to him. The conversation went very well, it was conducted properly and with stability. He said that within… pic.twitter.com/XKdTlavkFt — IANS (@ians_india) July 3, 2026

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वहीं भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने कहा, "चिराग पासवान ने आश्वासन दिया है कि इस पर बहुत जल्द एक्शन लिया जाएगा. जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उनको अंदर (जेल में) डाला जाएगा. उन्होंने न्याय की बात की है. वीडियो भी उनको दिखाया गया कि कैसे मेरे भैया को पीएमसीएच में फेंक दिया गया था. उनको (चिराग पासवान) पता था कि तीन गोली मारी गई है, तो बताया गया कि तीन नहीं पांच गोली मारी गई है."

भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा, "चिराग पासवान ने कहा कि जिसने भी किया है उसको सजा जरूर मिलेगी. उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करने के लिए भी कहा है. बात करके जल्द से जल्द दोषी को सजा दिलाने की बात कही है."

'मैं और मेरी पार्टी परिवार के साथ'

उधर चिराग पासवान ने कहा, "आरा में भरत तिवारी जी की जिस तरीके से घटना घटी है, उससे स्पष्ट है कि गलत तो हुआ है. ऐसे में परिवार को न्याय मिले ये हम लोगों की प्राथमिकता है. आज इसी उद्देश्य के साथ मैं वहां पर गया कि परिवार अपनी बातों को खुलकर स्पष्ट तरीके से रखे, ताकि उन विषयों को मैं उच्च मंच तक लेकर जाऊं. परिवार को न्याय जरूर मिलेगा , मैं और मेरी पार्टी पूरी तरह पीड़ित परिजनों के साथ मजबूती से खड़ी है.

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