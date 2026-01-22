मनसे के साथ मिलकर RJD रच रही साजिश? 'बिहार भवन' के निर्माण को लेकर BJP का बड़ा बयान

मुंबई में बनने वाले बिहार भवन को लेकर राजनीति गरमाई हुई है. बिहार बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल ने विपक्ष पर हमला किया है. गुरुवार (22 जनवरी, 2026) को बयान जारी करते हुए प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि आरजेडी और कुछ विपक्षी दल, राजनीतिक स्वार्थवश, मनसे जैसे तत्वों के साथ मिलकर इस परियोजना को बाधित करने की साजिश रच रहे हैं.

उन्होंने कहा कि यह प्रयास न केवल बिहारियों के हितों के विरुद्ध है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता पर भी चोट है. ऐसी राजनीति को जनता भली-भांति पहचानती है और समय आने पर करारा जवाब देती है.

मुंबई स्थित बिहार भवन के निर्माण का निर्णय बिहार सरकार की दूरदर्शी सोच और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि यह भवन केवल एक इमारत नहीं, बल्कि मुंबई में इलाज के लिए आने वाले बिहार के रोगियों, उनके परिजनों तथा वहां वर्षों से परिश्रम और मेहनत से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले बिहारवासियों के लिए एक भरोसेमंद सहारा बनेगा.

महाराष्ट्र सरकार का पूरा सहयोग: प्रेम रंजन

बीजेपी नेता ने आगे कहा कि इस निर्णय को कुछ सिरफिरे और अवसरवादी लोगों के गैर-जिम्मेदाराना बयानों से रोका नहीं जा सकता. बिहार भवन की परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार का पूरा सहयोग है. दोनों राज्यों के बीच आपसी समन्वय, संवैधानिक मर्यादाओं और संघीय भावना के अनुरूप आगे बढ़ रहा है.

'बिहार भवन बनेगा, समय पर बनेगा'

प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिहार भवन का निर्माण किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि जनसेवा के लिए है. यह स्वास्थ्य, आवास और प्रशासनिक सुविधा का एक समग्र केंद्र बनेगा, जिससे मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा और परिजनों को सम्मानजनक सहूलियत मिलेगी. हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि विकास और जनहित के कार्य साजिशों से नहीं रुकते. बिहार भवन बनेगा, समय पर बनेगा और जनसेवा का मजबूत आधार बनेगा.

