बिहार चुनाव: मतदान से पहले तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला, कहा- 'BJP का टूल बन गया है'

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार (10 नवंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. तेजस्वी ने कहा कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी चुनाव आयोग ने मतदान के आंकड़े जारी नहीं किए हैं, जिससे यह साफ होता है कि आयोग कुछ छुपा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर आयोग बता क्यों नहीं रहा कि कितने पुरुषों और कितनी महिलाओं ने वोट डाला.

तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग अब भाजपा का टूल बन चुका है और मर गया है. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं. गृह मंत्री को कोई काम नहीं है, वे जिलों के अधिकारियों को फोन कर रहे हैं, कई लोगों को उठाया जा रहा है, प्रशासन पर दबाव डाला जा रहा है.

'बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं'

तेजस्वी ने कहा कि अमित शाह बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों से 208 पुलिस कंपनियां बिहार भेजी गई हैं.

तेजस्वी ने सवाल किया कि भाजपा शासित राज्यों यूपी, गुजरात, असम, राजस्थान, मेघालय, गोवा, उत्तराखंड से पुलिस लाई गई है, लेकिन झारखंड और बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों की पुलिस क्यों नहीं आई? क्या बिहार की सुरक्षा अब बाहर की पुलिस करेगी?”

उन्होंने यह भी कहा कि हर जगह सीसीटीवी बंद मिल रहा है. चुनाव आयोग बताएं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है. क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि बेईमानी छिपाई जा सके?

14 नवंबर के बाद बिहार बदलेगा, बनेगा सबसे विकसित राज्य

तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार में इस बार नौकरी वाली सरकार आने वाली है. उन्होंने कहा कि 14 नवंबर के बाद बिहार सबसे विकसित राज्य की राह पर चलेगा. जनता ने मन बना लिया है, इस बार नौकरी देने वाली सरकार बनेगी. उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में इतिहास बनने वाला है. लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है.



तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने 171 चुनावी सभाएं कीं, और हर जगह जनता में बदलाव का मूड साफ दिखा. “हर समाज, हर धर्म, हर जाति के लोगों ने इस बार हमें समर्थन दिया है.

आरजेडी नेता ने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 20 साल से जो लोग राज कर रहे हैं, उन्होंने बिहार को देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्यों में खड़ा कर दिया. सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा गरीबी, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है. तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा, “दो-दो बेकार के उपमुख्यमंत्री हैं, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ.”

तेजस्वी ने समस्तीपुर और सरायरंजन की घटना का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि वहां कैसे पर्चियां फेंकी गईं, प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. सब कुछ चुनाव आयोग की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं.