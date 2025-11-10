हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: मतदान से पहले तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला, कहा- 'BJP का टूल बन गया है'

बिहार चुनाव: मतदान से पहले तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला, कहा- 'BJP का टूल बन गया है'

Bihar Assembly Election 2025: आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि वे अधिकारियों को फोन कर दबाव बना रहे हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 10 Nov 2025 03:15 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार (10 नवंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. तेजस्वी ने कहा कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी चुनाव आयोग ने मतदान के आंकड़े जारी नहीं किए हैं, जिससे यह साफ होता है कि आयोग कुछ छुपा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर आयोग बता क्यों नहीं रहा कि कितने पुरुषों और कितनी महिलाओं ने वोट डाला.

तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग अब भाजपा का टूल बन चुका है और मर गया है. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं. गृह मंत्री को कोई काम नहीं है, वे जिलों के अधिकारियों को फोन कर रहे हैं, कई लोगों को उठाया जा रहा है, प्रशासन पर दबाव डाला जा रहा है.

'बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं'

तेजस्वी ने कहा कि अमित शाह बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों से 208 पुलिस कंपनियां बिहार भेजी गई हैं.

तेजस्वी ने सवाल किया कि भाजपा शासित राज्यों यूपी, गुजरात, असम, राजस्थान, मेघालय, गोवा, उत्तराखंड से पुलिस लाई गई है, लेकिन झारखंड और बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों की पुलिस क्यों नहीं आई? क्या बिहार की सुरक्षा अब बाहर की पुलिस करेगी?”

उन्होंने यह भी कहा कि हर जगह सीसीटीवी बंद मिल रहा है. चुनाव आयोग बताएं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है. क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि बेईमानी छिपाई जा सके?

14 नवंबर के बाद बिहार बदलेगा, बनेगा सबसे विकसित राज्य

तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार में इस बार नौकरी वाली सरकार आने वाली है. उन्होंने कहा कि 14 नवंबर के बाद बिहार सबसे विकसित राज्य की राह पर चलेगा. जनता ने मन बना लिया है, इस बार नौकरी देने वाली सरकार बनेगी. उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में इतिहास बनने वाला है. लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है.

तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने 171 चुनावी सभाएं कीं, और हर जगह जनता में बदलाव का मूड साफ दिखा. “हर समाज, हर धर्म, हर जाति के लोगों ने इस बार हमें समर्थन दिया है.

आरजेडी नेता ने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 20 साल से जो लोग राज कर रहे हैं, उन्होंने बिहार को देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्यों में खड़ा कर दिया. सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा गरीबी, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है. तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा, “दो-दो बेकार के उपमुख्यमंत्री हैं, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ.”

तेजस्वी ने समस्तीपुर और सरायरंजन की घटना का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि वहां कैसे पर्चियां फेंकी गईं, प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. सब कुछ चुनाव आयोग की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं.

और पढ़ें
Published at : 10 Nov 2025 02:40 PM (IST)
Tags :
Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 ELECTIONS 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
बिहार
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
स्पोर्ट्स
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
Advertisement

वीडियोज

Faridabad Terrorist: आतंकियों के टारगेट पर थे ये तीन बड़े शहर, जिनमें Delhi भी थी शामिल | Terror
Faridabad Terrorist: आतंकी साजिश का पर्दाफाश... बंदूकों समेत 360 किलो विस्फोटक बरामद
Faridabad Terrorist: डॉक्टर बनकर छिपा था आतंकी, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार | Terror
Bihar Election: महागठबंधन Vs Nitish, दूसरे फेज में कड़ी टक्कर तय | Tejashwi | Rahul Gandhi
UP News: लखीमपुर खीरी में BJP कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
बिहार
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
स्पोर्ट्स
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
टेलीविजन
लाफ्टर शेफ से लेकर नागिन 7 तक, टीवी पर आने वाले हैं ये नए 5 शोज, टीआरपी में मचेगा तूफान?
लाफ्टर शेफ से लेकर नागिन 7 तक, टीवी पर आने वाले हैं ये नए 5 शोज, टीआरपी में मचेगा तूफान?
यूटिलिटी
घर में रखी चांदी पर कैसे मिलता है लोन? RBI का यह नियम जान लेंगे तो मुसीबत में नहीं होगी दिक्कत
घर में रखी चांदी पर कैसे मिलता है लोन? RBI का यह नियम जान लेंगे तो मुसीबत में नहीं होगी दिक्कत
ट्रेंडिंग
Video: ट्रायल रूम में एक साथ पहनी 4 जींस, पकड़े जाने पर लड़की की हुई धुनाई, देखें वीडियो
Video: ट्रायल रूम में एक साथ पहनी 4 जींस, पकड़े जाने पर लड़की की हुई धुनाई, देखें वीडियो
हेल्थ
Heart health and salt connection: हाई ब्लड प्रेशर से परेशान? खाने में नमक की इतनी कटौती कर देंगे तो हेल्दी रहेगा हार्ट
हाई ब्लड प्रेशर से परेशान? खाने में नमक की इतनी कटौती कर देंगे तो हेल्दी रहेगा हार्ट
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
Embed widget