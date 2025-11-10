जीतन राम मांझी का 160 सीटों पर जीत का दावा, मोदी और नीतीश कुमार का नाम लेकर क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोमवार (10 नवंबर, 2025) को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया है कि एनडीए 160 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा. मांझी का यह बयान उस वक्त आया है जब, बिहार में 122 विधानसभा सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को कराया जाएगा.

सोमवार को गयाजी में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में हमारे एनडीए के 160 उम्मीदवार जीतेंगे और हम स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे. पहले चरण की बंपर वोटिंग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने इतिहास बनाया और इसमें लगभग 70 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया है और वे नीतीश कुमार का पुरजोर समर्थन करती हैं.

'महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया'

नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल की तारीफ करते हुए मांझी ने कहा कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे वह शिक्षा हो, नौकरी में आरक्षण हो, पुलिस भर्ती हो या बुजुर्गों के लिए 1,100 रुपये मासिक पेंशन हो. नीतीश कुमार ने सभी वर्गों के लिए सराहनीय कार्य किया है.

'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का जिक्र करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने स्वरोजगार के उद्देश्य से महिलाओं के बैंक खाते में 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई. महिलाओं को विश्वास है कि नीतीश कुमार उनके हित के बारे में सोचते हैं इसलिए, 11 नवंबर को 122 सीटों पर महिलाएं एनडीए पक्ष के उम्मीदवारों को वोट करेंगी.

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने ही बिहार को विकास, सुशासन और समृद्ध बनाने का काम किया है इसलिए बिहार की जनता ने एनडीए को फिर से लाने का मन बना लिया है. डबल इंजन की सरकार के प्रयासों का यह नतीजा है कि बिहार कट्टा उठाने के काल खंड से कंप्यूटर चलाने के काल खंड में प्रवेश कर चुका है. अब बिहार की जनता ने सोच लिया है कि 'जंगलराज रिटर्न्स' की जगह 'सुशासन गो ऑन' को सत्ता में लाना है.

यह भी पढ़ें- ना रोड शो, ना प्रचार में... एक साथ क्यों नहीं दिखे PM मोदी और नीतीश कुमार? BJP नेता ने बताया