बिहार चुनाव पर लालू यादव की पहली प्रतिक्रिया, तय कर दिया तेजस्वी यादव का सियासी भविष्य

आरजेडी की बैठक में तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया. तेजस्वी के आवास पर सोमवार (17 नवंबर) को हुई बैठक में ये फैसला हुआ. विधायक दल का नेता बनने के लिए तेजस्वी यादव शुरुआत में तैयार नहीं थे. इसलिए इस बैठक में लालू यादव और राबड़ी देवी भी मौजूद थी. सभी ने एकमत से तेजस्वी को अपना नेता चुना.

परिवार के मामले पर बैठक में किसी ने कुछ नहीं बोला

इस बैठक से संदेश देने की कोशिश की गई कि पार्टी को कैसे एकजुट रखा जाए. किसी ने पारिवार के मामले में नहीं बोला. इस बैठक में रमीज नहीं दिखाई दिए. तेजस्वी के करीबी और पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय यादव इस बैठक का हिस्सा थे.

तेजस्वी यादव की पार्टी के अगले नेता हैं- लालू यादव

पारिवारिक कलह पर सवाल पूछने पर आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने बैठक से निकल कर कहा कि बैठक में लालू यादव ने स्पष्ट सन्देश दे दिया है कि तेजस्वी यादव ने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है. तेजस्वी ही पार्टी के अगले नेता हैं.

RJD को महज 25 सीटें

बिहार में बदलाव का दावा कर रही महागठबंधन की सबसे बड़ी घटल दल आरजेडी को चुनाव नतीजों में भारी झटका लगा. पिछली बार 75 सीटों पर जीतने वाली आरजेडी इस बार महज 25 सीटें ही जीत पाई. 50 सीटों का पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ. हालांकि वोट शेयर के आंकड़ों को देखें तो आरजेडी को सबसे ज्यादा 23 फीसदी वोट मिले हैं.

चुनाव नतीजों के बाद परिवार में कलह

एक तरफ जहां चुनाव नतीजों में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार में कलह हो गई. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि उन्हें परिवार से बेदखल कर दिया गया. उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी और पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय यादव और रमीज पर आरोप लगाए. रमीज आरजेडी के वॉर रूम का काम देखते हैं.