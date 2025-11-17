क्या नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अलगे CM? विजय सिन्हा के बयान से सियासी हलचल तेज

बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे या कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा. इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता विजय सिन्हा का सीएम पद को लेक बड़ा बयान सामने आया है.

विजय सिन्हा ने से जब पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे तो उन्होंने जवाब में कहा कि इसमें अब भी शंका क्यों है. वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा? इस पर विजय सिन्हा ने कहा कि जिस दिन पीएम मोदी बिहार आएंगे उसी दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेंगे.

लालू परिवार में घमासान पर क्या कहा?

इसके अलावा लालू परिवार में मचे घमासान, रोहिणी के आरोपों पर विजय सिन्हा ने कहा कि जो शक्ति का अपमान करता है उसका विनाश होता है. आज शक्ति के रूप में हमारी माता बहने बैठी हैं. उन्होंने आगे कहा कि 2010 जैसी जीत होगी ये जनता के उत्साह उमंग को देखकर लग रहा था.

'बिहार को गाली बनाने वालों को जनता ने नकारा'

विपक्ष पर निशाना साधते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार को गाली बनाने वाले लोगों को जनता ने नकार दिया. सनातन संस्कृति पर राहुल तेजस्वी ने प्रहार किया, उसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा. उन्होंने ये भी कहा कि तुष्टीकरण नहीं अब संतुष्टिकरण की सियासत होगी.

बता दें कि बिहार की 243 सीटों में से 202 सीटें हासिल करने एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है. भले ही एनडीए ने चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा हो लेकिन सीएम पद के लिए आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार का नाम फाइनल नहीं किया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री पद के लिए कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.