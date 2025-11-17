हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारक्या नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अलगे CM? विजय सिन्हा के बयान से सियासी हलचल तेज

क्या नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अलगे CM? विजय सिन्हा के बयान से सियासी हलचल तेज

Bihar News: शपथ ग्रहण के सवाल पर विजय सिन्हा ने कहा कि जिस दिन पीएम मोदी बिहार आएंगे उसी दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेंगे.

By : शशांक कुमार | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Nov 2025 03:59 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे या कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा. इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता विजय सिन्हा का सीएम पद को लेक बड़ा बयान सामने आया है.

विजय सिन्हा ने से जब पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे तो उन्होंने जवाब में कहा कि इसमें अब भी शंका क्यों है. वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा? इस पर विजय सिन्हा ने कहा कि जिस दिन पीएम मोदी बिहार आएंगे उसी दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेंगे.  

लालू परिवार में घमासान पर क्या कहा?

इसके अलावा लालू परिवार में मचे घमासान, रोहिणी के आरोपों पर विजय सिन्हा ने कहा कि जो शक्ति का अपमान करता है उसका विनाश होता है. आज शक्ति के रूप में हमारी माता बहने बैठी हैं. उन्होंने आगे कहा कि 2010 जैसी जीत होगी ये जनता के उत्साह उमंग को देखकर लग रहा था.

'बिहार को गाली बनाने वालों को जनता ने नकारा'

विपक्ष पर निशाना साधते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार को गाली बनाने वाले लोगों को जनता ने नकार दिया. सनातन संस्कृति पर राहुल तेजस्वी ने प्रहार किया, उसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा. उन्होंने ये भी कहा कि तुष्टीकरण नहीं अब संतुष्टिकरण की सियासत होगी.

बता दें कि बिहार की 243 सीटों में से 202 सीटें हासिल करने एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है. भले ही एनडीए ने चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा हो लेकिन सीएम पद के लिए आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार का नाम फाइनल नहीं किया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री पद के लिए कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 17 Nov 2025 03:53 PM (IST)
Tags :
Vijay Sinha Nitish Kumar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार
क्या नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अलगे CM? विजय सिन्हा के बयान से सियासी हलचल तेज
क्या नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अलगे CM? विजय सिन्हा के बयान से सियासी हलचल तेज
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
क्रिकेट
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
Citroen Basalt X Review | Auto Live
Tata Sierra देगी Hyundai Creta को टककर | Auto Live
सुपर्ण एस वर्मा का इंटरव्यू | हक मूवी | जासूस से फिल्म निर्माता तक | सफ़र और भी बहुत कुछ
हक, यामी गौतम, इमरान हाशमी, | बीटीएस | भूमिका | चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार
क्या नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अलगे CM? विजय सिन्हा के बयान से सियासी हलचल तेज
क्या नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अलगे CM? विजय सिन्हा के बयान से सियासी हलचल तेज
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
क्रिकेट
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
बॉलीवुड
शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्नी पूनम संग हेमा मालिनी से की मुलाकात की, ‘बड़े भाई’ धर्मेंद्र का लिया हेल्थ अपडेट, तस्वीरें भी कीं शेयर
शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्नी पूनम संग हेमा मालिनी से मिलकर धर्मेंद्र का लिया हेल्थ अपडेट, तस्वीरें भी कीं शेयर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
रिलेशनशिप
AI Marriage: जापानी महिला ने AI क्रिएटेड पार्टनर संग रचाई शादी, ऐसा करना इमोशनली कितना सही?
जापानी महिला ने AI क्रिएटेड पार्टनर संग रचाई शादी, ऐसा करना इमोशनली कितना सही?
ट्रेंडिंग
कैमरे के सामने स्टंट दिखा रहा था मम्मी का लाडला! फिर ऐसा हुआ कांड कि टूट गई कमर- वीडियो वायरल
कैमरे के सामने स्टंट दिखा रहा था मम्मी का लाडला! फिर ऐसा हुआ कांड कि टूट गई कमर- वीडियो वायरल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
Embed widget