तेजस्वी यादव ने की RJD सांसदों संग बैठक, भड़कीं रोहिणी आचार्य, 'दिखावा करने से…'

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार (16 जनवरी, 2026) को पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की हुई करारी हार के बाद लगातार समीक्षा हो रही है. जब नतीजे आए थे तो लालू परिवार में कलह के बाद रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ दिया था. उस वक्त रोहिणी आचार्य ने कई आरोप लगाए थे. अब जब शुक्रवार को सांसदों के साथ बैठक हुई तो रोहिणी आचार्य फिर भड़क गईं.

रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया. लिखा, "समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी 'खुद' आत्ममंथन करने और जिम्मेदारी लेने की है , 'अपने' इर्द-गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिह्नित 'गिद्धों' को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी. बाकी तो ये जो पब्लिक है न, वो सब जानती-समझती ही है…"

समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी 'खुद' आत्म - मंथन ' करने और जिम्मेदारी लेने की है , 'अपने' इर्द - गिर्द कब्ज़ा जमाए बैठे चिन्हित 'गिद्धों' को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी...



बाकी तो ये जो पब्लिक है न , वो सब जानती… — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) January 16, 2026

रोहिणी आचार्य ने पोस्ट करते हुए भले निशाना साधा है लेकिन खुलकर इसमें तेजस्वी यादव का नाम उन्होंने नहीं लिखा है. यह पोस्ट ऐसे वक्त में किया गया जब तेजस्वी यादव ने पार्टी के सांसदों (लोकसभा और राज्यसभा दोनों) के साथ बैठक की.

यह भी पढ़ें- RJD सांसदों के साथ तेजस्वी यादव ने की बैठक, खरमास के बाद किन मुद्दों पर हुई चर्चा?