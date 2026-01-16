RJD सांसदों के साथ तेजस्वी यादव ने की बैठक, खरमास के बाद किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
Tejashwi Yadav Meeting: नए साल में अब कैसे आरजेडी अपनी राजनीतिक लड़ाई को लड़े इस पर बैठक में बातचीत हुई है. तेजस्वी यादव के सामने सांसदों ने भी अपनी-अपनी बात रखी.
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज (शुक्रवार) आरजेडी सांसदों के साथ एक बैठक की. नए साल में तेजस्वी की यह पहली बैठक थी, जिसमें आरजेडी के सभी सांसदों को बुलाया गया था. साथ में पार्टी के प्रमुख नेताओं को भी इस बैठक में आने के लिए कहा गया था.
यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब खरमास खत्म हो गया है. खरमास के बाद बिहार में आगे क्या कुछ खेला होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन तेजस्वी यादव फिर से सियासी मैदान में उतर गए हैं. शुक्रवार (16 जनवरी, 2026) को हुई इस बैठक में चुनाव के नतीजों की समीक्षा की गई. साथ ही नए साल में आरजेडी की आगे की रणनीति क्या होगी इसकी भी चर्चा हुई.
पार्टी के माननीय सांसदों के साथ संवाद। pic.twitter.com/0dnwOxLa6z— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) January 16, 2026
मीसा भारती, मनोज झा, संजय यादव आदि रहे मौजूद
नए साल में अब कैसे आरजेडी अपनी राजनीतिक लड़ाई को लड़े इस पर बातचीत हुई. सांसदों ने अपनी-अपनी बात रखी. बैठक में मीसा भारती, संजय यादव, मनोज झा सहित तमाम नेता मौजूद रहे. अगले महीने (फरवरी) से होने वाले विधानमंडल सत्र को लेकर भी चर्चा की गई है. साथ ही आने वाले समय नीतीश सरकार को कैसे घेरा जाए इस पर भी चर्चा की गई.
बैठक का वीडियो तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है. लिखा है, "पार्टी के माननीय सांसदों के साथ संवाद". हालांकि वीडियो में आवाज नहीं है.
यह भी पढ़ें- NEET छात्रा के परिजनों से मिले प्रशांत किशोर, गांव में होने लगी CM नीतीश के विरोध में नारेबाजी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL