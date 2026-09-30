ECI विवाद के बीच INDIA गठबंधन की बैठक, तेजस्वी बोले- ‘षड्यंत्रकारियों को जेल भेजना होगा’

चुनाव आयोग और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच INDIA ब्लॉक की प्रस्तावित बैठक पर राजद नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर गंभीर सवाल उठाए. INDIA ब्लॉक की बैठक आज 30 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली है, जिसमें चुनाव आयोग और SIR से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष की आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है.

तेजस्वी ने कहा कि बैठक चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और चुनाव आयोग के भीतर सामने आए मतभेदों को लेकर बुलाई गई है. उन्होंने दावा किया कि दो चुनाव आयुक्तों ने भी सवाल उठाए हैं. रिपोर्टों के मुताबिक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के कई फैसलों पर आपत्तियां दर्ज की हैं.

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ज्ञानेश कुमार पर भी साधा निशाना

तेजस्वी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बचाने के लिए पहले ही कानून में बदलाव किए गए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया से मुख्य न्यायाधीश को बाहर किया गया और मतदान से जुड़े रिकॉर्ड को सीमित अवधि तक रखने का प्रावधान किया गया.

हालांकि, रिकॉर्ड संरक्षण को लेकर चुनाव आयोग और सरकार का पक्ष अलग है. सरकार ने संसद में बताया था कि चुनाव याचिका दायर करने की 45 दिन की समयसीमा को देखते हुए संबंधित रिकॉर्ड के संरक्षण को लेकर नियम लागू हैं.

मतदान प्रतिशत पर भी उठाए सवाल

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मतदान खत्म होने के बाद मतदान प्रतिशत को सुविधानुसार बढ़ाया या घटाया जाता है. उन्होंने कहा कि विपक्ष लंबे समय से चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाता रहा है. वहीं, चुनाव आयोग ने SIR और चुनाव प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के आरोपों का खंडन किया है और हाल में आयोग के तीनों सदस्यों की बैठक के बाद विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण भी जारी किया.

‘लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाले साथ’

तेजस्वी ने कहा कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि भाजपा इस मुद्दे पर क्या कह रही है. उनके मुताबिक यह लोकतंत्र और संविधान से जुड़ा गंभीर मामला है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को इस मुद्दे पर साथ आना चाहिए.

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