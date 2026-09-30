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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारECI विवाद के बीच INDIA गठबंधन की बैठक, तेजस्वी बोले- ‘षड्यंत्रकारियों को जेल भेजना होगा’

ECI विवाद के बीच INDIA गठबंधन की बैठक, तेजस्वी बोले- ‘षड्यंत्रकारियों को जेल भेजना होगा’

ECI विवाद के बीच INDIA ब्लॉक की बैठक पर तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी के आरोप लगाए. उन्होंने CEC ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाते हुए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात कही.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 30 Sep 2026 12:08 PM (IST)
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चुनाव आयोग और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच INDIA ब्लॉक की प्रस्तावित बैठक पर राजद नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर गंभीर सवाल उठाए. INDIA ब्लॉक की बैठक आज 30 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली है, जिसमें चुनाव आयोग और SIR से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष की आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है.

तेजस्वी ने कहा कि बैठक चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और चुनाव आयोग के भीतर सामने आए मतभेदों को लेकर बुलाई गई है. उन्होंने दावा किया कि दो चुनाव आयुक्तों ने भी सवाल उठाए हैं. रिपोर्टों के मुताबिक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के कई फैसलों पर आपत्तियां दर्ज की हैं.

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ज्ञानेश कुमार पर भी साधा निशाना

तेजस्वी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बचाने के लिए पहले ही कानून में बदलाव किए गए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया से मुख्य न्यायाधीश को बाहर किया गया और मतदान से जुड़े रिकॉर्ड को सीमित अवधि तक रखने का प्रावधान किया गया.

हालांकि, रिकॉर्ड संरक्षण को लेकर चुनाव आयोग और सरकार का पक्ष अलग है. सरकार ने संसद में बताया था कि चुनाव याचिका दायर करने की 45 दिन की समयसीमा को देखते हुए संबंधित रिकॉर्ड के संरक्षण को लेकर नियम लागू हैं.

मतदान प्रतिशत पर भी उठाए सवाल

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मतदान खत्म होने के बाद मतदान प्रतिशत को सुविधानुसार बढ़ाया या घटाया जाता है. उन्होंने कहा कि विपक्ष लंबे समय से चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाता रहा है. वहीं, चुनाव आयोग ने SIR और चुनाव प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के आरोपों का खंडन किया है और हाल में आयोग के तीनों सदस्यों की बैठक के बाद विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण भी जारी किया.

‘लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाले साथ’

तेजस्वी ने कहा कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि भाजपा इस मुद्दे पर क्या कह रही है. उनके मुताबिक यह लोकतंत्र और संविधान से जुड़ा गंभीर मामला है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को इस मुद्दे पर साथ आना चाहिए.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 30 Sep 2026 12:08 PM (IST)
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