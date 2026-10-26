मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर भड़के संजय सरावगी, बोले- 'देश और बिहार...'

बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके माता-पिता के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. सरावगी ने कहा कि देश और बिहार की जनता इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दों और राजनीतिक विरोध के बीच भाषा की मर्यादा बनाए रखने की जरूरत पर भी जोर दिया.

सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दिवंगत पिता दामोदरदास मूलचंद मोदी और उनकी मां के बारे में अपशब्द कहना गलत है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं ने पहले भी प्रधानमंत्री के लिए ‘मौत का सौदागर’ और ‘नीच’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है. सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की गरीब पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाना भी जनता को स्वीकार नहीं है. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई.

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अनंत सिंह के निष्कासन पर क्या बोले सरावगी?

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मोकामा के विधायक अनंत सिंह को जनता दल यूनाइटेड (JDU) से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने पर कहा कि किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार का विरोध करना पार्टी के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता. सरावगी ने कहा कि अनंत सिंह को इसी वजह से पार्टी से निकाला गया है. उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) पूरी तरह एकजुट है.

पटना, बिहार: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा की गई टिप्पणी पर कहा, "....प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिताजी दामोदरदास मूलचंद मोदी के बारे में अनाप-शनाप सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करना, ये किसी हालत में भी देश और बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है... उनके स्वर्गीय माताजी के बारे में, उनके स्वर्गीय पिताजी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाना, कभी-कभी उनके लिए मौत का सौदागर कहना, नीच शब्दों का इस्तेमाल करना, नीच कहना, उनकी गरीब पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाना, ये किसी हालत में भी देश की जनता और बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करती है..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 26, 2026

राहुल गांधी की रैली पर भी साधा निशाना

संजय सरावगी ने दिल्ली के व्यापारियों की ओर से राहुल गांधी को पत्र लिखे जाने के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा. उन्होंने एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा. सरावगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस रैली के जरिए राजनीतिक लाभ लेना चाहती है.

1984 के सिख दंगों का किया जिक्र

सरावगी ने कहा कि 1984 के सिख दंगों से प्रभावित लोगों के जख्मों को राजनीतिक रैली का मुद्दा बनाना कांग्रेस के अहंकार को दिखाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह लोकतंत्र बचाने की रैली नहीं, बल्कि पीड़ितों के दुख का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि सिख समाज इस तरह की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा. हालांकि, ये आरोप भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए हैं.

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