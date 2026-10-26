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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर भड़के संजय सरावगी, बोले- 'देश और बिहार...'

मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर भड़के संजय सरावगी, बोले- 'देश और बिहार...'

संजय सरावगी ने मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर कांग्रेस को घेरा. अनंत सिंह के JDU से निष्कासन का समर्थन किया और राहुल गांधी की दिल्ली रैली पर भी निशाना साधा.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 26 Oct 2026 11:45 AM (IST)
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बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके माता-पिता के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. सरावगी ने कहा कि देश और बिहार की जनता इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दों और राजनीतिक विरोध के बीच भाषा की मर्यादा बनाए रखने की जरूरत पर भी जोर दिया.

सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दिवंगत पिता दामोदरदास मूलचंद मोदी और उनकी मां के बारे में अपशब्द कहना गलत है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं ने पहले भी प्रधानमंत्री के लिए ‘मौत का सौदागर’ और ‘नीच’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है. सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की गरीब पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाना भी जनता को स्वीकार नहीं है. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई.

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अनंत सिंह के निष्कासन पर क्या बोले सरावगी?

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मोकामा के विधायक अनंत सिंह को जनता दल यूनाइटेड (JDU) से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने पर कहा कि किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार का विरोध करना पार्टी के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता. सरावगी ने कहा कि अनंत सिंह को इसी वजह से पार्टी से निकाला गया है. उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) पूरी तरह एकजुट है.

राहुल गांधी की रैली पर भी साधा निशाना

संजय सरावगी ने दिल्ली के व्यापारियों की ओर से राहुल गांधी को पत्र लिखे जाने के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा. उन्होंने एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा. सरावगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस रैली के जरिए राजनीतिक लाभ लेना चाहती है.

1984 के सिख दंगों का किया जिक्र

सरावगी ने कहा कि 1984 के सिख दंगों से प्रभावित लोगों के जख्मों को राजनीतिक रैली का मुद्दा बनाना कांग्रेस के अहंकार को दिखाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह लोकतंत्र बचाने की रैली नहीं, बल्कि पीड़ितों के दुख का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि सिख समाज इस तरह की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा. हालांकि, ये आरोप भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए हैं.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 26 Oct 2026 11:45 AM (IST)
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