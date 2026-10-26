गया में जमीन विवाद में चले बम और पत्थर, RJD ने सम्राट सरकार को घेरा

बिहार के गया जिले से बमबाजी का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है. चंदौती थाना क्षेत्र स्थित गांधीनगर में जमीन विवाद को लेकर शनिवार 24 अक्टूबर को हंगामा हुआ. यहां एक जमीन पर निर्माण कार्य के दौरान दो पक्ष आमने-सामने आ गए. पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि नकाबपोश बदमाशों ने घरों में तोड़फोड़ की और बमबाजी व फायरिंग की. घटना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने पुलिस प्रशासन और सम्राट चौधरी सरकार पर निशाना साधा है.

पीड़ित जमीन मालिक सत्येंद्र नारायण के मुताबिक, वह अपनी निजी जमीन पर मकान बनवा रहे थे. इस जमीन को लेकर मोहल्ले के राजेंद्र पासवान ने गया सिविल कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया था. पीड़ित का दावा है कि बाद में कोर्ट ने स्टे ऑर्डर खारिज कर दिया, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू कराया गया. सत्येंद्र नारायण ने कहा कि निर्माण शुरू करने से पहले उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को विवाद की जानकारी दी थी. इसके बावजूद घटना हुई और परिवार दहशत में है.

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पुलिस ने क्या बताया, एक आरोपी गिरफ्तार

गया के एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि 24 अक्टूबर को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़े की सूचना मिली थी. बाद में 40 से 50 लोगों के जुटने, पथराव और तोड़फोड़ की जानकारी सामने आई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें इन घटनाओं की पुष्टि हुई. मौके से दो सुतली बम बरामद किए गए. बम निरोधक दस्ते ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया. पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर रवि कुमार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

RJD ने पुलिस और सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

घटना का वीडियो साझा करते हुए RJD ने बिहार पुलिस और सम्राट चौधरी सरकार को घेरा. पार्टी ने एक्स पर दावा किया कि बिहार पुलिस के एक पूर्व एडीजी और उनके बेटे का जमीन पर कब्जा करने वाले गिरोह से संबंध है. पार्टी ने आईजी विकास वैभव और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर भी सवाल उठाए.

जमीन विवाद से बढ़ा मामला, जांच पर नजर

RJD ने कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा. पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में भेदभाव किया जा रहा है. दूसरी ओर, पुलिस ने घटना को जमीन विवाद से जुड़ा हंगामा बताया है और प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की है. अब मामले में सीसीटीवी फुटेज, बरामद सुतली बम और दोनों पक्षों के दावों की जांच अहम होगी.

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