बेगूसराय होटल कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में था

बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के ब्लू डायमंड होटल में युवती के साथ दुष्कर्म, मारपीट और ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, रोहित नेपाल भागने की फिराक में था. उसे समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर से पकड़ा गया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस वाहन से ले जाते समय उसने भागने की कोशिश की, जिसमें वह घायल हो गया. उसे इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस के मुताबिक, 27 सितंबर को युवती से जुड़ी घटना ब्लू डायमंड होटल में सामने आई थी. मामले में विक्रम कुमार सहनी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस के मुताबिक, रोहित और विक्रम आपस में साला-बहनोई हैं. मामले में दुष्कर्म, मारपीट, ब्लैकमेलिंग और आईटी एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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CCTV और FSL जांच में जुटे पुलिस अधिकारी

पुलिस ने होटल से 27 सितंबर का CCTV फुटेज और रिसेप्शन का एंट्री रजिस्टर जब्त किया है. पुलिस के अनुसार फुटेज में रोहित कुमार और पीड़िता के होटल के कमरा नंबर 203 की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. दोपहर करीब 12:33 बजे दोनों के कमरे से बाहर निकलने की बात भी पुलिस ने कही है. FSL टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं.

मोबाइल में वीडियो मिलने का पुलिस का दावा

एसपी मनीष के मुताबिक, रोहित के पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया है. दावा है कि मोबाइल में युवती से संबंधित आपत्तिजनक और मारपीट के वीडियो मिले हैं. जिस WhatsApp नंबर से वीडियो वायरल किए जाने की बात सामने आई थी, उसे पुलिस ने ब्लॉक कराया है.

SIT गठित, पीड़िता का बयान कराया जा रहा

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SDPO सदर-01 के नेतृत्व में SIT गठित की गई है. पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है और उसका बयान BNSS की धारा 183 के तहत न्यायालय में कराया जा रहा है. पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

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