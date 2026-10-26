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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखरगे के विवादित बयान के पीछे रणनीति? गिरिराज सिंह का बड़ा बयान

खरगे के विवादित बयान के पीछे रणनीति? गिरिराज सिंह का बड़ा बयान

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में है. राहुल गांधी और सोनिया गांधी को माफी मांगनी होगी. पढ़िए प्रधानमंत्री के पिता पर की गई टिप्पणी पर बीजेपी नेता ने क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 26 Oct 2026 11:57 AM (IST)
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मल्लिकार्जन खरगे के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार (26 अक्टूबर, 2026) को प्रतिक्रिया देते हुए राहुल और सोनिया गांधी पर हमला किया. गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के पिता को केवल खरगे ने गाली नहीं दी है, इनकी (कांग्रेस) सोच में ये है, डीएनए में ये है. 

गिरिराज सिंह ने आगे कहा, "मौत का सौदागर किसने कहा? सोनिया गांधी ने, नाली का कीड़ा किसने कहा कांग्रेस ने, मां को गाली किसने दिलाई? कांग्रेस ने…"

प्रधानमंत्री को लेकर की गई टिप्पणी पर बीजेपी नेता ने कहा, "ये खरगे जी ने सोची-समझी रणनीति के तहत किया है. लोकसभा में तो आप लोग झूठ बोल लेते हो क्योंकि बाहर लोग उस पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन आपने जनता की अदालत में, जनसभा में जो मोदी जी के पिता जी को गाली दी है… ये कांग्रेस के चट्टे-बट्टे जो आपके पक्ष में खड़े हुए हैं हमारे गांव की कहावत है- चूड़ा की गवाही दही…"

यह भी पढ़ें- खरगे के बयान पर JDU का रिएक्शन, श्याम रजक बोले- 'हमें लगता था वह…'

फ्रस्ट्रेशन में कांग्रेस पार्टी: गिरिराज सिंह

गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर राहुल गांधी इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, मल्लिकार्जुन खरगे से नहीं कहेंगे कि माफी मांगें तब तक देश की जनता को हम लोग कहते रहेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है. 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस खात्मा की ओर है. कांग्रेस 9-9 राज्यों में 40-40 साल से सत्ता में नहीं आई है. अब सोच रही है कि देश में अराजकता फैलाकर आएं. गाली देना अराजकता ही है. 

उन्होंने कहा, "मोदी जी की मां को गाली देना, पिता को गाली देना इनकी फितरत में है… राहुल गांधी, सोनिया गांधी को माफी मांगनी होगी… मोदी गरीब का बेटा है… गांधी परिवार का नहीं है इसलिए गाली दे रहे हैं? चाय बेचने वाले का बेटा है इसलिए गाली दे रहे हो?"

यह भी पढ़ें- फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बिहार में भी विवाद, पप्पू यादव बोले- 'कश्मीर हमारे...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 26 Oct 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
गिरिराज सिंह Mallikarjun Kharge BIHAR NEWS
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