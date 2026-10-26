खरगे के विवादित बयान के पीछे रणनीति? गिरिराज सिंह का बड़ा बयान

मल्लिकार्जन खरगे के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार (26 अक्टूबर, 2026) को प्रतिक्रिया देते हुए राहुल और सोनिया गांधी पर हमला किया. गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के पिता को केवल खरगे ने गाली नहीं दी है, इनकी (कांग्रेस) सोच में ये है, डीएनए में ये है.

गिरिराज सिंह ने आगे कहा, "मौत का सौदागर किसने कहा? सोनिया गांधी ने, नाली का कीड़ा किसने कहा कांग्रेस ने, मां को गाली किसने दिलाई? कांग्रेस ने…"

प्रधानमंत्री को लेकर की गई टिप्पणी पर बीजेपी नेता ने कहा, "ये खरगे जी ने सोची-समझी रणनीति के तहत किया है. लोकसभा में तो आप लोग झूठ बोल लेते हो क्योंकि बाहर लोग उस पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन आपने जनता की अदालत में, जनसभा में जो मोदी जी के पिता जी को गाली दी है… ये कांग्रेस के चट्टे-बट्टे जो आपके पक्ष में खड़े हुए हैं हमारे गांव की कहावत है- चूड़ा की गवाही दही…"

#WATCH | Delhi: On Mallikarjun Kharge's remarks, Union Minister Giriraj Singh says, "...Kharge ji’s insults directed at PM Modi’s father are not just an isolated incident; this reflects their very mindset, it is embedded in their DNA... This behavior by Kharge ji is part of a calculated strategy... if Rahul Gandhi does not comment on this, if he does not demand that Kharge ji apologize, then we will continue to tell the people of this country that the Congress party is acting out of sheer frustration... The Congress is heading toward its end... We will keep resisting until Kharge ji resigns, until he offers an apology, and until Rahul Gandhi and Sonia Gandhi finally break their silence..." — ANI (@ANI) October 26, 2026

यह भी पढ़ें- खरगे के बयान पर JDU का रिएक्शन, श्याम रजक बोले- 'हमें लगता था वह…'

फ्रस्ट्रेशन में कांग्रेस पार्टी: गिरिराज सिंह

गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर राहुल गांधी इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, मल्लिकार्जुन खरगे से नहीं कहेंगे कि माफी मांगें तब तक देश की जनता को हम लोग कहते रहेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस खात्मा की ओर है. कांग्रेस 9-9 राज्यों में 40-40 साल से सत्ता में नहीं आई है. अब सोच रही है कि देश में अराजकता फैलाकर आएं. गाली देना अराजकता ही है.

उन्होंने कहा, "मोदी जी की मां को गाली देना, पिता को गाली देना इनकी फितरत में है… राहुल गांधी, सोनिया गांधी को माफी मांगनी होगी… मोदी गरीब का बेटा है… गांधी परिवार का नहीं है इसलिए गाली दे रहे हैं? चाय बेचने वाले का बेटा है इसलिए गाली दे रहे हो?"

यह भी पढ़ें- फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बिहार में भी विवाद, पप्पू यादव बोले- 'कश्मीर हमारे...'

