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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में हवा हुई दमघोंटू, BMC के 28 कड़े नियम, उल्लंघन पर होगा एक्शन

मुंबई में हवा हुई दमघोंटू, BMC के 28 कड़े नियम, उल्लंघन पर होगा एक्शन

मुंबई में हवा की गुणवत्ता लगातार प्रदूषित हो रही है. ऐसे में BMC ने बिल्डरों और ठेकेदारों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किया है. नियमों की अनदेकी किए जाने पर सख्त एन्शन लेने की बात कही गई है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 26 Oct 2026 11:26 AM (IST)
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मुंबई में हवा की गुणवत्ता लगातार प्रदूषित हो रही है. तटीय इलाका होने के बावजूद शहर के कई हिस्सों में धुंध की चादर देखने को मिल रही है.  मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 166 के करीब दिखाई दर्द किया गया है, जो खराब हवा की श्रेणी में आता है. मुंबई के मरीन ड्राइव से कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें खराब हवा के कारण इमारते पूरी तरह से धुंधली नजर आ रही हैं.

प्रदूषण के मुख्य कारणों में निर्माण कार्यों से निकलने वाला धुआं, हवा की धीमी गति और कचरा जलाना शामिल है. ऐसे में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए निर्माण परियोजनाओं के लिए 28 बिंदुओं वाली नई गाइडलाइन लागू की है. जारी दिशा-निर्देशों का पालन सख्ती से हो इसके लिए वार्ड स्तर पर 76 टीमें तैनात की गई हैं.  

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BMC ने क्या दिशा-निर्देश जारी किए?

BMC ने बिल्डरों और ठेकेदारों को निर्देश दिया है कि वो श्रमिकों के लिए इलेक्ट्रिक हीटर की व्यवस्था करें. इससे खुले में आग जलाने की जरूरत कम होगी और प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी. नियमों का पालन नहीं करने वाली परियोजनाओं को सीधे 'स्टॉप-वर्क नोटिस'जारी किया जाएगा.  गंभीर मामलों में निर्माण कार्य रोकने के साथ साइट सील भी की जा सकती है. जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, निर्माणाधीन सभी इमारतों को चारों तरफ से हरे कपड़े, जूट की चादर या तिरपाल से पूरी तरह ढकने के लिए कहा गया है ताकि धूल के कण बाहर न फैलें.

इसके अलावा BMC ने 70 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली या एक एकड़ से बड़े क्षेत्र वाली निर्माण परियोजनाओं के चारों तरफ कम से कम 35 फीट ऊंचे मेटल शीट के बैरिकेड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.  धूल वाले कार्यों जैसे पत्थर या कंक्रीट की कटाई, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग और पिसाई जैसे काम बंद क्षेत्रों में ही किए जाएं और वहां लगातार वॉटर फॉगिंग की जाए ताकि कण हवा में न फैलें. 

नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

दिशा-निर्देशों का पालन न किए जाने पर संबंधित  बिल्डर या ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नियमों के पालन की निगरानी के लिए 76 विशेष वार्ड-स्तरीय टीमों का गठन किया गया है. ये टीमें रोजाना औचक निरीक्षण कर रही हैं और निर्माण स्थलों की स्थिति पर नजर रख रही हैं. शहर की 3,166 निर्माण साइटों पर सेंसर आधारित एयर क्वालिटी मॉनिटर लगाए गए हैं. अब सवाल यह है कि क्या ये उपाय मुंबई की हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए काफी होंगे.

बता दें कि  मानसून के बाद तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ-साथ उमस और हवा की गति कम हो जाती है. इस कारण प्रदूषक कण निचले वायुमंडल में धूमते रहते हैं, जिससे धुंध सी छा जाती है. वहीं,  वाहनों से निकलने वाला धुआं और खुले में कचरा जलाना हवा की गुणवत्ता को प्रदूषित कर रहा है. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
BMC Maharashtra Mumbai  BMC MUMBAI NEWS
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