निमंत्रण के बावजूद चूड़ा-दही भोज में नहीं आए तेजस्वी तो तेजप्रताप बोले, 'हो सकता है उनको...'

जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव का जिक्र कर कहा कि उनसे कहना चाहते हैं कि वो आरजेडी का विलय इस पार्टी में कर दें. उन्होंने कहा कि लालू यादव की ओरिजन पार्टी जनशक्ति जनता दल है. इतना ही नहीं, दही-चूड़ा भोज में तेजस्वी यादव के शामिल न होने पर उन्होंने कहा कि वो नहीं आए, हो सकता है कि उन्हें जयचंद ने घेर रखा होगा. अपने पिता लालू यादव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिता आ गए, उससे बड़ा कुछ नहीं है. उनका आशीर्वाद मिल गया. उन्होंने कहा कि कल (13 जनवरी) तेजस्वी यादव को हम निमंत्रण देने गए थे. सत्ता पक्ष और विपक्ष सब को हमने अपने चूड़ा दही भोज पर आमंत्रित आज किया था. सीएम नीतीश कुमार को भी कार्ड भिजवाया था. सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने आकर आशीर्वाद दिया.

बीजेपी सहित कई दलों से ऑफर- तेजप्रताप यादव

तेजप्रताप यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी सहित कई दलों से ऑफर हैं. उन्होंने कहा कि वह खुद कय करेंगे कि आगे क्या करना है. पूर्व विधायक ने कहा कि जो बिहार का हित करेगा, जनता के लिये काम करेगा, हमारी पार्टी जन शक्ति दल उसका साथ देगी.

MLC का चुनाव लड़ेगी पार्टी- तेजप्रताप

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी. दिल्ली में एमसीडी का चुनाव और बिहार में इस साल विधानपरिषद चुनाव में भी उतरने का ऐलान किया.