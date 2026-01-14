लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अयोध्या स्थित राम मंदिर जाने को लेकर चल रही चर्चाओं पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखा पलटवार किया है. उन्होंने इस मुद्दे पर राहुल गांधी के इरादों और बयानबाजी पर सवाल उठाते हुए कड़ी टिप्पणी की.

गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर राहुल गांधी राम मंदिर जा रहे हैं, तो इसमें वह भगवान राम पर कौन सा एहसान करने जा रहे हैं. उन्हें यह समझ होनी चाहिए कि मंदिर जाकर भगवान राम से आशीर्वाद लिया जाता है, न कि राजनीतिक संदेश दिया जाता है. उन्होंने कहा कि राम मंदिर जाना आस्था का विषय है और इसे राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए.

विदेश जाकर राहुल गांधी को देश के खिलाफ नहीं देना चाहिए बयान

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि जो भी व्यक्ति भारत को भारत माता मानता है, उसे विदेश जाकर देश के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए. उनका कहना था कि अगर राहुल गांधी सच में राम मंदिर जाते हैं, तो यह उनके लिए सद्बुद्धि का संकेत होगा और उन्हें भगवान राम से देश और समाज के लिए सही रास्ता मांगना चाहिए.

भारत के सपूत थे गोडसे- गिरिराज सिंह

यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह कि अगर गोडसे गांधी के हत्यारें हैं, तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं. साथ ही वह भारत में जन्मे व्यक्ति भी थे और उन्हें बाबर या औरंगजेब जैसे आक्रांता नहीं कहा जा सकता. उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो लोग बाबर की औलाद कहलाने में गर्व महसूस करते हैं, वे भारत माता के सच्चे सपूत नहीं हो सकते.

गिरिराज सिंह के इस बयान से राजनीतिक हलकों में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. राहुल गांधी के राम मंदिर जाने की संभावित यात्रा को लेकर जहां एक ओर चर्चाएं हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता इसे आस्था, राष्ट्रवाद और राजनीति से जोड़कर हमलावर नजर आ रहे हैं. यह बयान आने वाले दिनों में सियासी बहस को और तेज कर सकता है.

