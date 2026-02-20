हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'अपराधी नंगा नाच कर रहे, नीतीश कुमार असहाय और कमजोर', तेजस्वी यादव का बड़ा हमला

Tejashwi Yadav News: तेजस्वी ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है हमारे मुख्यमंत्री अचेत हैं, उनको कोई मतलब नहीं है. उनकी स्थिति ठीक नहीं है. पढ़िए बीजेपी के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा है.

By : आर्यन आनंद | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 20 Feb 2026 02:38 PM (IST)
Preferred Sources

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार (20 फरवरी, 2026) को नीतीश सरकार पर बड़ा हमला किया. बिहार विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बच्चियों के सात गैंगरेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रंगदारी वसूली जा रही है, अपराध चरम सीमा पर है. सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है.

'मुख्यमंत्री का इस्तेमाल कर रही बीजेपी'

तेजस्वी ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है हमारे मुख्यमंत्री अचेत हैं, उनको कोई मतलब नहीं है. उनकी स्थिति ठीक नहीं है. बीजेपी मुख्यमंत्री का इस्तेमाल कर रही है. इतने कमजोर कर दिए गए हैं कि आज तक जीवन में उन्होंने 9-10 बार शपथ ली होगी, लेकिन कभी भी गृह विभाग किसी और दल को या अन्य व्यक्ति को नहीं दिया गया होगा. हमेशा अपने पास उन्होंने रखा था. अब इतने असहाय और कमजोर हो गए हैं कि बीजेपी को देना पड़ा.

'जहां बीजेपी की सरकार वहां अपराध ज्यादा'

आरजेडी नेता ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा. कहा कि देश भर में बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहीं सबसे ज्यादा अपराध है. बिहार में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है. सरकार में कोई लज्जा-शर्म नहीं बची है. अपराधी बेखौफ होकर नंगा नाच कर रहे हैं. लोग डरे हैं. अपराधियों को अंदर करने की जगह विपक्ष के लोग सवाल पूछते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं-नेताओं को डराया-धमकाया जाता है. 

गुंडे जैसा व्यवहार कर रही सरकार: तेजस्वी

तेजस्वी ने कहा, "सरकार गूंडे जैसा व्यवहार कर रही है. अगर कोई घटना होती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो उस मसले को उठाए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके और सरकार संज्ञान ले. यहां उल्टा हो रहा है, सत्ता पक्ष जो है विपक्ष को ही गरियाने में लगा रहता है. इस सरकार ने पूरा संरक्षण बिहार के अपराधियों को दिया है." 

Published at : 20 Feb 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Nitish Kumar BIHAR NEWS
और पढ़ें
