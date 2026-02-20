UGC पर बिहार विधानसभा में बवाल, विपक्ष बोला- 'ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग…', फायर हुई BJP

बिहार विधानसभा में शुक्रवार (20 फरवरी, 2026) को ब्राह्मणवादी मानसिकता शब्द पर बवाल हो गया. भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत बिहार सरकार से यूजीसी इक्विटी एक्ट को लागू करने की मांग की. इस दौरान उन्होंने ब्राह्मणवादी मानसिकता शब्द का इस्तेमाल किया जिससे बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा भड़क गए.

दरअसल संदीप सौरभ ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवाद भेदभाव को खत्म करने के लिए इस नियम को लागू करना जरूरी है. संदीप सौरभ ने कहा कि बिहार समेत देशभर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों से जाति आधारित घटनाएं सामने आती रहती हैं. 2016 में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला, 2019 में मुंबई के मेडिकल कॉलेज की छात्रा पायल, 2023 में आईआईटी मुंबई के छात्र दर्शन सोलंकी, आदि की संस्थानिक हत्या कैंपसों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के प्रत्यक्षण उदाहरण हैं.

यूजीसी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और संसदीय पैनल को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 2019 से 2024 तक उच्च शिक्षक संस्थानों में जाति आधिरित उत्पीड़न की घटनाओं में 118 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवादी मानसिकता से प्रायोजित आंदोलनों के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया.

'जातिवाद का जहर घोलना चाहते हैं…'

ब्राह्मणवादी मानसिकता शब्द सुनते ही सत्ता पक्ष के विधायक विजय कुमार सिन्हा भड़क गए. डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि आप लोग जातिवाद का जहर घोलना चाहते हैं. राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं. इस तरह के शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? यह आपकी सोच को दर्शाता है.

उन्होंने कहा कि मैं भी मुजफ्फरपुर के टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने गया था. भूमिहार ब्राह्मण हूं. इसके बाद भी मेरा रैगिंग हुआ. मुझे हॉस्टल से बाहर निकाला गया. विजय सिन्हा ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग संवैधानिक संस्था के निर्णय पर प्रश्न उठा रहे हैं. हम हर समाज का सम्मान करते हैं. बढ़ता हंगामा देख स्पीकर प्रेम कुमार ने कहा कि ब्राह्मण शब्द को प्रोसीडिंग से हटा दिया जाए.

यह भी पढ़ें- परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं मिलने से छात्रा ने दी थी जान, अब तेजस्वी यादव बोले- 'नीतीश-भाजपा सरकार…'