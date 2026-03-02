हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की चर्चा पर गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया, 'हमें मालूम हुआ है कि...'

Rajya Sabha Elections 2026: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि तेजस्वी यादव का अब यहां से मन ऊब गया है. अच्छा है, राज्यसभा का चुनाव लड़कर भी देख लें.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 02 Mar 2026 11:51 AM (IST)
बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है. बहुमत के हिसाब से चार सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं तो वहीं एक सीट के लिए सस्पेंश बरकरार है. महागठबंधन से तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा शुरू है. हालांकि इस पर आधिकारिक रूप से अभी कुछ तय नहीं हुआ है. इस बीच वार-पलटवार शुरू हो गया है. केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने भी तेजस्वी के नाम पर जारी चर्चा पर प्रतिक्रिया दी है. 

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के राज्यसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पर सोमवार (02 मार्च, 2026) को गिरिराज सिंह ने कहा, "हमें मालूम हुआ है कि युवराज ही जाना चाहते हैं, अब यहां से मन ऊब गया है. अच्छा है, लड़कर देख लें."

इस पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और लालू यादव को तेजस्वी यादव पर लंबे समय से भरोसा नहीं रहा है. इसलिए, उन्होंने सिग्नेचर की पावर और पार्टी सिंबल अपने पास सुरक्षित रखा है. अब संसदीय बोर्ड तय करेगा कि उम्मीदवार कौन होगा..."

आरजेडी ने की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक

बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने बीते रविवार (01 मार्च, 2026) को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक की थी. इस बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ. साथ ही राज्यसभा के उम्मीदवार के चयन के लिए लालू यादव और तेजस्वी को अधिकृत किया गया. बैठक में तय हुआ कि जो भी प्रत्याशी होगा वो नामांकन के आखिरी दिन (05 मार्च, 2026) नॉमिनेशन करेगा. अब देखना होगा कि तेजस्वी के नाम की चर्चा कितनी सच होती है. 

दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी नकली गांधी परिवार का युवराज है. वो जिसे चाहे पार्टी में रखे, जिसे चाहे निकाल दे. तेजस्वी यादव लालू का युवराज है. ये लोकतांत्रिक दल नहीं है."

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 02 Mar 2026 11:36 AM (IST)
Tejashwi Yadav गिरिराज सिंह Rajya Sabha Elections Rajya Sabha Poll BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
