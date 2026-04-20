Bihar Politics: CM सम्राट चौधरी को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, 'नए वजीर के पास कितनी…'
Tejashwi Yadav News: तेजस्वी यादव का कहना है कि 23 हफ्तों में इस नई सरकार ने कोई एक नया कार्य नहीं किया. यह सरकार अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष का 43.29% समय आज तक व्यर्थ कर चुकी है.
बिहार की नई सरकार और नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बड़ा हमला किया है. सोमवार (20 अप्रैल, 2026) को तेजस्वी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि नए वजीर के पास कितनी डेप्थ (Depth), रिजनिंग (Reasoning) और नॉलेज (Knowledge) है यह संपूर्ण बिहार जानता है.
तेजस्वी यादव ने कहा कि गणतंत्र का गला घोंट कर तंत्र-यंत्र और षड्यंत्र से बनाई गई काम रहित एनडीए सरकार पांच महीने सात दिन से खाली बैठ झूठ, फरेब, प्रपंच और पाखंड का वाद्ययंत्र बजा रही है. नई सरकार बिना किसी स्पष्ट दिशा, दीर्घकालिक योजना, बिना विजन, बिना रोडमैप, बिना ब्लूप्रिंट, बिना विस्तृत कार्ययोजना और बगैर किसी टाइमलाइन के अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष का 43.29% समय आज तक व्यर्थ कर चुकी है.
'दो गुजराती बंधुओं के रिमोट से…'
उन्होंने कहा, "23 हफ्तों में इस नई सरकार ने कोई एक नया कार्य नहीं किया सिवाय वही घिसी-पिट्टी पुरातन बातें और झूठ परोसने के… बिहार में महीनों से कोई कैबिनेट बैठक नहीं हुई और अब नई सरकार के नए मुखिया भी एक महीने तक अपना कैबिनेट नहीं गठित कर पाएंगे क्योंकि अब बिहार; बिहार से नहीं बल्कि दो गुजराती बंधुओं के रिमोट से चलता है."
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तेजस्वी ने कहा कि थक-हार कर जब कुछ नहीं करने को शेष रहेगा तब फुर्सत के वक्त बिहार के बारे में सोचा जाएगा. तब तक सिलेक्टेड सीएम इधर-उधर घूम कर रील बनवाकर टाइम पास करते रहेंगे.
आगे कहा कि बिहारवासी आज पश्चाताप के आंसू बहा रहे हैं क्योंकि अभी तक बिहार को बिहारियों ने अपने स्वाभिमान, गरिमा, परिश्रम और आत्मसम्मान से चलाया है, लेकिन राजनीतिक जीवन की अंतिम अवस्था में कुर्सी से लिपटे रहने की तड़प में एनडीए के मौकापरस्त, कमजोर और डरपोक नेताओं ने सुख-सुविधा के लालच में देश के सबसे अधिक 60% युवा आबादी वाले बिहार राज्य की अस्मिता के साथ सौदा कर लिया. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनकी भोगविलासिता का भुगतान अब बिहार के बेरोजगार युवाओं, छात्रों और मेहनतकश नागरिकों को करना पड़ रहा है.
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Source: IOCL