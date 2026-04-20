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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Politics: CM सम्राट चौधरी को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, 'नए वजीर के पास कितनी…'

Bihar Politics: CM सम्राट चौधरी को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, 'नए वजीर के पास कितनी…'

Tejashwi Yadav News: तेजस्वी यादव का कहना है कि 23 हफ्तों में इस नई सरकार ने कोई एक नया कार्य नहीं किया. यह सरकार अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष का 43.29% समय आज तक व्यर्थ कर चुकी है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 20 Apr 2026 03:10 PM (IST)
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बिहार की नई सरकार और नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बड़ा हमला किया है. सोमवार (20 अप्रैल, 2026) को तेजस्वी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि नए वजीर के पास कितनी डेप्थ (Depth), रिजनिंग (Reasoning) और नॉलेज (Knowledge) है यह संपूर्ण बिहार जानता है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि गणतंत्र का गला घोंट कर तंत्र-यंत्र और षड्यंत्र से बनाई गई काम रहित एनडीए सरकार पांच महीने सात दिन से खाली बैठ झूठ, फरेब, प्रपंच और पाखंड का वाद्ययंत्र बजा रही है. नई सरकार बिना किसी स्पष्ट दिशा, दीर्घकालिक योजना, बिना विजन, बिना रोडमैप, बिना ब्लूप्रिंट, बिना विस्तृत कार्ययोजना और बगैर किसी टाइमलाइन के अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष का 43.29% समय आज तक व्यर्थ कर चुकी है.

'दो गुजराती बंधुओं के रिमोट से…'

उन्होंने कहा, "23 हफ्तों में इस नई सरकार ने कोई एक नया कार्य नहीं किया सिवाय वही घिसी-पिट्टी पुरातन बातें और झूठ परोसने के… बिहार में महीनों से कोई कैबिनेट बैठक नहीं हुई और अब नई सरकार के नए मुखिया भी एक महीने तक अपना कैबिनेट नहीं गठित कर पाएंगे क्योंकि अब बिहार; बिहार से नहीं बल्कि दो गुजराती बंधुओं के रिमोट से चलता है."

यह भी पढ़ें- 'आपका भाई सम्राट चौधरी खड़ा है, कोई गलती करेगा तो…', बिहार के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान

तेजस्वी ने कहा कि थक-हार कर जब कुछ नहीं करने को शेष रहेगा तब फुर्सत के वक्त बिहार के बारे में सोचा जाएगा. तब तक सिलेक्टेड सीएम इधर-उधर घूम कर रील बनवाकर टाइम पास करते रहेंगे. 

आगे कहा कि बिहारवासी आज पश्चाताप के आंसू बहा रहे हैं क्योंकि अभी तक बिहार को बिहारियों ने अपने स्वाभिमान, गरिमा, परिश्रम और आत्मसम्मान से चलाया है, लेकिन राजनीतिक जीवन की अंतिम अवस्था में कुर्सी से लिपटे रहने की तड़प में एनडीए के मौकापरस्त, कमजोर और डरपोक नेताओं ने सुख-सुविधा के लालच में देश के सबसे अधिक 60% युवा आबादी वाले बिहार राज्य की अस्मिता के साथ सौदा कर लिया. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनकी भोगविलासिता का भुगतान अब बिहार के बेरोजगार युवाओं, छात्रों और मेहनतकश नागरिकों को करना पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार ने पार्टी के हित में लिया बड़ा फैसला, खुश हो जाएगा JDU का एक-एक कार्यकर्ता

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 20 Apr 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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