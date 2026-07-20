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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार विधानमंडल में मानसून सत्र का आगाज, 13 विधेयक लाने की तैयारी में सरकार, कानून-व्यवस्था पर घेरेगा विपक्ष

बिहार विधानमंडल में मानसून सत्र का आगाज, 13 विधेयक लाने की तैयारी में सरकार, कानून-व्यवस्था पर घेरेगा विपक्ष

Bihar Monsoon Session: आज से बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठित नई एनडीए सरकार के पहले मानसून सत्र पर सबकी निगाहें हैं.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 20 Jul 2026 10:40 AM (IST)
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आज से बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है. यह 213 वां सत्र होगा जो करीब पांच दिन (20-24 जुलाई) तक चलेगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठित नई एनडीए सरकार के पहले मानसून सत्र पर सबकी निगाहें हैं. सरकार सदन के पटल पर कुल 13 महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर सकती है.

वहीं, अल्प अवधि की विधायी कार्यवाही के दौरान विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदनों में हंगामे के भरपूर आसार हैं. विपक्ष सरकार को कानून-व्यवस्था पर घेरने की तैयारी में है. खासकर भोजपुर में 17 जून को हुए भरत तिवारी एनकांउटर, राज्य की वित्तीय स्थिती और महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है. 

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11 बजे से शुरू होगी कार्यवाही

आज सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी. विधानसभा अध्यक्ष के संबोधन से मानसून सत्र की शुरुआत होगी. इसके बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रथम अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा. इसके साथ ही दिवंगत नेताओं और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सम्मान में शोक प्रस्ताव भी लिया जाएगा. सत्र में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी. पांच दिनों तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कई अहम विधेयक भी सदन में लाए जा सकते हैं. 

विपक्ष सरकारर को घेरने की तैयारी में

सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तकरार देखने को मिल सकती है. विपक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स लगाने, स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स, राज्य की वित्तीय स्थिति, भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर, शिक्षक नियुक्ति में देरी, महिलाओं को रोजगार सहायता राशि की दूसरी किश्त मिलने में देरी, जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है. इस पर सत्ता पक्ष भी हमला कर सकती है.

वहीं, विधान परिषद में आज नए विधान परिषद सदस्यों का शपथ होगा और वो अपनी बात को रखेंगे. उसके बाद सभापति का संबोधन होगा. सभापति सदस्यों की तालिका की घोषणा करेंगे. अध्यादेश सदन के पटल पर रखा जाएगा. प्रभारी मंत्री वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी की प्रति सदन के मेज पर रखेंगे.

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Published at : 20 Jul 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Bihar Assembly Bihar Monsoon Session MONSOON SESSION BIHAR NEWS
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