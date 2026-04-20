'आपका भाई सम्राट चौधरी खड़ा है, कोई गलती करेगा तो…', बिहार के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान

राजधानी पटना में आज (सोमवार) बिहार बीजेपी की ओर से 'जन आक्रोश महिला सम्मेलन' का आयोजन किया गया. सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में पटना की सड़कों पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता उतरीं. एनडीए समर्थित अन्य दल की महिलाएं भी शामिल हुईं. महिलाओं ने एक सुर में कहा कि विपक्ष हमें बांध कर रखना चाहता है, लेकिन हम उन्हें जवाब देंगे.

इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गांधी मैदान में सभा को संबोधित किया. महिला आरक्षण बिल पास नहीं बोने पर उन्होंने आश्वस्त किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार न्याय आपको (महिलाओं को) दिलाकर रहेगी. सम्राट ने कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते थे कि 33 परसेंट आरक्षण देकर देश की महिलाओं को और सशक्त करें.

प्रधानमंत्री की सोच- देश की महिला बढ़े आगे

सीएम ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ अपने परिवार के लोगों के बारे में सोचते हैं. लालू यादव यह सोचते हैं कि मेरी बेटी लोकसभा का सदस्य बने, मेरी पत्नी नेता बने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सोचते हैं कि देश की महिला आगे बढ़े.

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सम्राट चौधरी ने कहा, "नीतीश कुमार हमेशा अभिभावक के तौर पर रहे हैं. प्रधानमंत्री अभिभावक के तौर पर काम कर रहे हैं. आपका भाई सम्राट चौधरी यहां पर खड़ा है… कोई भी गलती करेगा तो पताल से निकालकर सामने लाया जाएगा."

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