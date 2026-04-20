नीतीश कुमार ने पार्टी के हित में लिया बड़ा फैसला, खुश हो जाएगा JDU का एक-एक कार्यकर्ता

राजधानी पटना स्थित एक अणे मार्ग में सोमवार (20 अप्रैल, 2026) को जेडीयू विधानमंडल की बैठक हुई. इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी को लेकर बड़ा फैसला लिया है. इस संबंध में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मीडिया को जानकारी दी.

नीरज कुमार बताया कि नीतीश कुमार ने कहा है कि, "मैंने पद जरूर छोड़ दिया है... लेकिन दिल्ली में संसदीय कार्य के अलावा अपनी पार्टी के साथी, गठबंधन के साथी, एवं जो विकास कार्यक्रम है उसकी स्थिति क्या है, इसके लिए बिहार के विभिन्न इलाकों में पार्टी के साथियों के साथ घूमूंगा."

बैठक सात सर्कुलर रोड में होनी थी, लेकिन अभी नीतीश कुमार एक अणे मार्ग में ही रह रहे हैं, इसलिए यह बैठक यहीं हुई है. इस बैठक में पार्टी के सभी 85 विधायक और जेडीयू कोटा के विधान पार्षदों के अलावा लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और अन्य बड़े नेता मौजूद रहे.

नीरज कुमार ने बताया कि इस मौके पर अधिसंख्य विधायकों ने कहा कि अब हमारी पार्टी के शीर्ष नेता निशांत कुमार हैं. निशांत के नेतृत्व में पार्टी काम करेगी.

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नेता के चयन के लिए लिए नीतीश कुमार अधिकृत

दूसरी ओर नीरज कुमार ने बताया कि विधानमंडल में नेता के चयन के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है. निशांत कुमार को लेकर एक सवाल पर नीरज कुमार ने आगे कहा, "वह पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं… जहां तक उनकी जिम्मेदारी की बात है तो इसके लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व अधिकृत हैं. आज की बैठक में निशांत कुमार पर कोई चर्चा नहीं हुई."

बता दें कि नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में कई बार बिहार का दौरा किया. कई बार जनता के बीच रहे हैं. अलग-अलग नाम से बिहार में वे यात्रा भी कर चुके हैं. अब नीतीश कुमार अपनी पार्टी के हित के लिए जनता के बीच घूमेंगे तो कार्यकर्ता और अन्य साथी भी उनके साथ रहेंगे. ऐसे में कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक बड़ी पहल की है. इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ेगा.

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