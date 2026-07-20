बिहार की सम्राट चौधरी सरकार का भू-माफियाओं और कुख्यात अपराधियों पर नकेल कसने का दावा धरातल पर दिखने लगा है, बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बीते रविवार को कुख्यात अपराधी और भू-माफिया संजय कुमार उर्फ संतोष कुमार उर्फ संतोष डॉन को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद अपराधी को पटना के खुसरूपुर थाने के सुपुर्द कर दिया गया है.

पुलिस के मुताबिक, संतोष डॉन पर पटना, नालंदा और आर्थिक अपराध इकाई में ढाई दर्जन से अधिक हत्या का प्रयास, रंगदारी, रंगदारी के लिए गोलीबारी जैसी विभिन्न जघन्य अपराध के कांड दर्ज हैं. पिछले दिनों जून महीने में आर्थिक अपराध इकाई ने भी उसके ठिकानों पर छापेमारी की थी. बताया जा रहा है कि साल 2015 में संतोष अपराध की दुनिया में उतरा था, उसके पास मात्र सात कट्ठा उसकी पुश्तैनी जमीन थी. अभी 10 सालों में उसने करीब 12 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली है.

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EOW ने की थी अपराधी के ठिकानों पर छापेमारी

बता दें कि इससे पहले आर्थिक अपराध इकाई (EOW) ने इसी साल जून के महीने में संतोष डॉन के पटना के खुसरूपुर, नालंदा सहित कई जिलों में दबिश दी थी. EOW ने संतोष डॉन के पैतृक गांव रहुई प्रखंड के खिदरचक और पचासा समेत उसके सभी आलीशान घरों और अन्य व्यवसायिक परिसरों सहित 25 ठिकानों पर कार्रवाई की थी.

अपराधी पर रंगदारी वसूलने सहित कई मामलों में दर्ज है केस

संतोष डॉन के बारे में कहा जाता है कि उसके रसूख उसके इलाके में काफी ज्यादा है. अपनी दबदबा के से उसने अपनी पत्नी को खुसरूपुर का प्रखंड प्रमुख भी बना दिया था. उसके खिलाफ काफी अरसे से गरीब किसानों की जमीन कब्जाने, फर्जी कागजात तैयार कर सरकारी और निजी भूमि हड़पने तथा कारोबारियों से मोटी रकम बतौर रंगदारी वसूलने का केस दर्ज है. इसके अलावा लोगों को सरेआम धमकाने और गोलीबारी करने मामले में भी संतोष डॉन वांछित रहा है.

संतोष डॉन के खिलाफ सबसे अधिक मामले पटना जिले के खुसरूपुर थाने में दर्ज हैं. इसके अलावा फतुहा, नालंदा के भागन बिगहा और सोहसराय थानों में भी उसपर केस दर्ज हैं. इनमें आर्म्स ऐक्ट, जानलेवा हमला और जमीन कब्जाने के केस शामिल हैं.

अपराध के पास बरामद हुए हथियार

फतुहा एसडीपीओ–2 संजीव कुमार ने बताया कि कुख्यात भू-माफिया संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन को गुप्त सूचना पर एन०एच०-31 ग्राम हेमजापुर थाना खुसरूपुर जिला पटना से भागने के क्रम में गिरफ्तार किया है. संतोष डॉन के पास से अवैध ऑटोमैटिक पिस्टल(अमेरिका निर्मित), 03 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है.

अपराधी पर दर्ज हैं 28 मुकदमे

उन्होंने कहा कि इस संबंध में खुसरूपुर थाना काण्ड संख्या-446/26 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत काण्ड अंकित कर संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है. उन्होंने बताया कि संतोष डॉन पर कुल 28 मामले दर्ज हैं.तीन मामलों में वह वाक्षित था.पुलिस ने संतोष डॉन के पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, एक मैगजीन,03 जिन्दा कारतूस, 18900रुपये कैश,एक सोने का चैन बरामद किया है.

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