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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में मानसून मेहरबान, आज जमकर बरसेंगे बादल; पटना समेत 14 जिलों भारी बारिश का अलर्ट

बिहार में मानसून मेहरबान, आज जमकर बरसेंगे बादल; पटना समेत 14 जिलों भारी बारिश का अलर्ट

Bihar Weather Today: बिहार में मानसून मेहरबान है, मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को पटना सहित राज्य के 14 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है. साथ ही तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 20 Jul 2026 09:56 AM (IST)
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जुलाई महीने में दक्षिण-पश्चिम मानसून की सक्रियता दिख रही है. बीते रविवार को भी बिहार के अधिकांश जिलों में वर्षा दर्ज की गई, आज सोमवार को भी राज्य के सभी जिलों में झमाझम बारिश और मेघ गर्जन की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को पटना सहित राज्य के 14 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है. साथ ही उत्तर और दक्षिण बिहार के पश्चिमी इलाके में ज्यादा वर्षा, तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात का भी अलर्ट है.

आईएमडी के अनुसार, भभुआ, गोपालगंज, रोहतास और पश्चिम चंपारण में अत्यधिक भारी वर्षा होने का अनुमान है. जबकि, पटना, औरंगाबाद,भोजपुर, बक्सर, गयाजी, जहानाबाद, नवादा, समस्तीपुर, सिवान और वैशाली जिले के कुछ-कुछ प्रखंडो में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है. साथ ही कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है. इससे राज्य के तापमान में गिरावट रहने संभावना है.

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इन जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने पटना सहित 30 जिलों के 386 प्रखंडों में सुबह से वर्षा को लेकर ऑरेन्ज अलर्ट जारी किया गया. इनमे पटना के अलावा अररिया, अरवल, कटिहार, खगड़िया, गया, गोपालगंज, जमुई,जहानाबाद, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, भागलपुर, बांका, भोजपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, वैशाली, शेखपुरा,समस्तीपुर, सहरसा, सारण, सिवान और सीतामढ़ी जिला शामिल है. 

इन जिलों में सुबह से बरस रहे बादल

इनमें पटना, नालन्दा, नवादा, जहानाबाद सहित कई जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से सभी प्रखंडो सुबह से झमाझम बारिश हो रही है. हालांकि, पटना सहित कई जिलों में देर रात्रि 2 बजे के बाद से बारिश शुरू हुई. आज पूरे दिन इन जिलों में बद्रीनुमा मौसम के साथ बादल बने रहने और रुक रुक कर वर्षा होने का अनुमान है.

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, मानसून ट्रफ अब फिरोजपुर,पटियाल, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, बस्ती, पटना, बांकुरा और वहां से दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक औसत ऊंचाई से जा रही है. उत्तरी झारखंड और उससे सटे बिहार के ऊपर समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है.

23 जुलाई तक झमाझम बारिश के संकेत

वहीं, उत्तरी बिहार से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल से होकर गुजरने वाली ट्रफ बनी हुई है. इन मौसमी कारकों के प्रभाव से राज्य में मानसून की सक्रियता आज पूरे दिन बनी रहेगी तो आगामी 23 जुलाई तक राज्य के सभी जिलों में झमाझम बारिश के संकेत हैं.

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Published at : 20 Jul 2026 09:56 AM (IST)
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