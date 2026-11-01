'लोकतंत्र को कुचला जा रहा है', INDIA गठबंधन की महारैली को लेकर तेजस्वी की हुंकार

दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली INDIA गठबंधन की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ महारैली को लेकर RJD नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में वोटों की चोरी हो रही है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और आम नागरिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं. तेजस्वी ने कहा कि इन मुद्दों के खिलाफ INDIA गठबंधन की सभी पार्टियां एकजुट हुई हैं और उन्हें आम जनता का भी पूरा समर्थन मिल रहा है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि “वोट बचाओ, देश बचाओ” महारैली होने जा रही है. INDIA गठबंधन की इस रैली में सभी पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं और इसे आम जनता का भी पूरा समर्थन मिल रहा है.

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उन्होंने आगे कहा, "जिस तरह से वोटों की चोरी हो रही है और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं और आम नागरिकों के अधिकार छीन रहे हैं. इसके खिलाफ सभी लोग एकजुट हुए हैं."

#WATCH दिल्ली: RJD नेता और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की रैली पर कहा, "वोट बचाओ, देश बचाओ' महा-रैली हो रही है। INDIA गठबंधन, जिसमें कई पार्टियां शामिल हैं और इसे आम जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके से वोट की चोरी हो रही है,लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, नागरिकों के अधिकारों को छीन रहे हैं, इसके खिलाफ सब लोग एकजुट हुए हैं...हम सब देश को बचाने, अपने लोकतंत्र की रक्षा करने और अपने देश के संविधान को सुरक्षित रखने के लिए एकजुट हुए हैं।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 1, 2026

ज्ञानेश कुमार को लेकर भी साधा निशाना

तेजस्वी यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए भी हमला बोला. उन्होंने कहा, "बीजेपी को भगाने के लिए ज्ञानेश कुमार की जो भूमिका रही है, उसे सभी लोग जान रहे हैं. जिस तरह से एक संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद पर बैठकर वोटों की चोरी कराई जा रही है, उसे लेकर लोगों में भारी गुस्सा है. इनकी असलियत अब सामने आ गई है. ये लोग ज्यादा दिनों तक टिकने वाले नहीं हैं."

RJD नेता ने आगे कहा, "ये लोग डरपोक हैं और जिस तरह से लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि लोकतंत्र को कुचलने वाले लोग ज्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रहते. हम सभी देश को बचाने, लोकतंत्र की रक्षा करने और देश के संविधान को सुरक्षित रखने के लिए एकजुट हुए हैं.”

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तेजस्वी यादव ने एक बार फिर वोटों की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की भूमिका और लोकतंत्र की रक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. रामलीला मैदान में आयोजित इस रैली में गठबंधन के नेता इन मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं.