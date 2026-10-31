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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारछठ को लेकर पटना नगर निगम की तैयारी, घाटों की सफाई से लेकर लाइटिंग तक ऐसी रहेगी व्यवस्था

छठ को लेकर पटना नगर निगम की तैयारी, घाटों की सफाई से लेकर लाइटिंग तक ऐसी रहेगी व्यवस्था

पटना के नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने कहा कि सभी छठ घाटों पर पूरी लाइटिंग की व्यवस्था, वॉच टावर, शौचालय के लिए पानी के इंतजाम किए जाएंगे. छठ पूजा के मद्देनजर 3 शिफ्ट में सफाई कर्मी काम करेंगे.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 31 Oct 2026 11:07 PM (IST)
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लोक आस्था का महापर्व छठ इस बार 13 नवंबर से 16 नवंबर तक होगा. इसे लेकर पटना नगर निगम पूरी तैयारी में जुट गई है.  पटना नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई. इसमें आगामी दीपावली और छठ पूजा को लेकर नगर आयुक्त और पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू और कमेटी में शामिल तमाम लोगों आपसी सहमति से अहम निर्णय लिए. छठ पूजा को लेकर इस बार का बजट 18 से 19 करोड़ रुपए किया गया है.

नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बताया कि पिछले वर्ष 2025 में छठ को लेकर 16 से 17 करोड़ का बजट था लेकिन इस बार गंगा का जलस्तर बढ़ा है और लेट से पानी निकल रहा है, इस वजह से 4 करोड़ रुपये का इजाफा करके नगर विकास एवं आवास विभाग को बजट भेजा गया है.

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छठ पूजा के मद्देनजर 3 शिफ्ट में काम करेंगे सफाई कर्मी 

इस राशि में घाटों की सफाई, आर्टिफिशियल घाटों के निर्माण, कर्मियों संख्या में बढ़ोत्तरी और लाइटिंग की व्यवस्था भी शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि छठ पूजा के मद्देनजर तीन शिफ्ट में सफाई कर्मी काम करेंगे. इसके लिए हर दिन 10 मानव बल बढ़ाने का निर्णय कमेटी में लिया गया है.

घाटों पर हर दिन गाद निकलवाने का काम कर रहे- यशपाल मीणा

पटना के नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने कहा, ''पूरे पटना नगर निगम में 103 गंगा नदी के किनारे छठ घाट है. जिला प्रशासन इस पर तय करेगी कि कितने खतरनाक घाट हैं. लेकिन हम लोग सभी को चिन्हित कर रहे हैं, जो सीढ़ी घाट हैं, उस पर गाद ज्यादा है. अभी हम लोग प्रतिदिन गाद निकलवाने का काम कर रहे हैं.''

डबल बैरिकेडिंग के साथ घाटों पर रोशनी की होगी बेहतर व्यवस्था

उन्होंने कहा कि अंत तक देखा जाएगा का पानी का लेवल कितना है. उसके बाद हम लोग बालू भरने की तैयारी करने जा रहे हैं. इस बार डबल बैरिकेडिंग की व्यवस्था हम लोग करेंगे ताकि लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके और कोई अनहोनी ना हो. इसके अलावा पटना नगर निगम में 55 से 60 कृत्रिम तालाब हैं, जिन्हें सुदृढ़ करने और यहां बेहतर रोशनी की व्यवस्था करने के लिए निर्णय लिया गया है. 

इसके साथ ही शहर को जगमग रखने को लेकर पूरे नगर निगम क्षेत्र में 75 सौ अतिरिक्त लाइट लगाए जाएंगे. सभी घाटों पर पूरी लाइटिंग की व्यवस्था, वॉच टावर, शौचालय पानी और अस्थायी स्वास्थ कन्दर की व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन से मिलकर हम लोग करने की तैयारी कर रहे हैं.

नगर निगम के लिए जल्द खरीदी जाएंगी नई गाड़ियां- यशपाल मीणा

एनबीसी के साथ एमओयू साइन करने को लेकर नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने कहा कि जल्द ही नगर निगम के गाड़ियों के काफिले में नई गाड़ियों को पीपीपी मॉडल पर खरीदा जाएगा. साथ ही जो पुराने वाहन है उनको हटा दिया जाएगा. 

नगर निगम कर्मियों की हड़ताल पर क्या बोले कमिश्नर?

3 नवंबर से नगर निगम कर्मियों की हड़ताल को लेकर उन्होंने कहा, ''नगर निगम और कर्मचारियों के बीच बातचीत हो रही है और हम कोशिश करेंगे कि जो भी फैसला हो, वह नगर निगम कर्मियों के हित में हो ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो.'' उन्होंने कहा कि दीपावली और छठ पर सफाई की विशेष जरूरत होती है, इसलिए निगम कर्मियों को जल्द से जल्द मनाने का हम लोग प्रयाग करेंगे.

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About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 31 Oct 2026 11:07 PM (IST)
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