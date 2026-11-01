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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभोजपुरी एक्ट्रेस डिंपल सिंह के कार्यक्रम में भगदड़, पुलिस ने भांजी लाठी

भोजपुरी एक्ट्रेस डिंपल सिंह के कार्यक्रम में भगदड़, पुलिस ने भांजी लाठी

भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में रोशन रोही और डिंपल सिंह के कार्यक्रम में भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई. बिना अनुमति कार्यक्रम कराने पर आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

Written By : निभाष चंद्र मोदी, भागलपुर |  Updated at : 01 Nov 2026 07:55 AM (IST)
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भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में मगही स्टार रोशन रोही और भोजपुरी अभिनेत्री डिंपल सिंह के कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा हुआ. दोनों कलाकारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए. देखते ही देखते भीड़ इतनी बढ़ गई कि वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. हालात बिगड़ने पर पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा. इस घटना में एक-दो पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है.

जानकारी के मुताबिक, भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसमें मगही स्टार रोशन रोही और भोजपुरी अभिनेत्री डिंपल सिंह शामिल होने पहुंचे थे. दोनों कलाकारों की लोकप्रियता के चलते उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए.

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अपने पसंदीदा कलाकारों की एक झलक पाने के लिए लोगों में होड़ मच गई. भीड़ लगातार बढ़ती गई और कुछ ही देर में हालात बेकाबू होने लगे. मैदान में धक्का-मुक्की शुरू हो गई और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई.

भीड़ संभालने के लिए पुलिस ने भांजी लाठियां

स्थिति बिगड़ती देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला. भीड़ को नियंत्रित करने और लोगों को वहां से हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान एक-दो पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी मिली है.

बिना अनुमति आयोजित किया गया था कार्यक्रम

इस मामले में भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) की ओर से भी जानकारी दी गई है. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक, आयोजकों ने बिना पुलिस की अनुमति लिए ही कार्यक्रम आयोजित कराया था.

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घटना के बाद अब आयोजन की अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आयोजकों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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Published at : 01 Nov 2026 07:55 AM (IST)
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