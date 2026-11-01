यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी JDU? वाराणसी सम्मेलन में बनेगी रणनीति

उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जनता दल यूनाइटेड द्वारा चुनावी शंखनाद करने की पूरी तैयारी है. 1 नवंबर को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जनपद में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नीतीश कुमार के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री निशांत कुमार और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा शामिल हो रहे हैं.

इस आयोजन को लेकर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जनसंपर्क भी किया गया है. पार्टी की रणनीति विधानसभा चुनावों में अधिक से अधिक सीटों पर दावेदारी कर गठबंधन में सीटें लेना है. इसके लिए अभी से जोरआजमाइश जारी है.

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काशी विश्वनाथ जाएंगे निशांत और संजय झा

जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल की तरफ से एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार, 1 नवंबर को वाराणसी के करौंता में पार्टी का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. इसमें प्रमुख तौर पर मंत्री निशांत कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा शामिल होंगे. सुबह 11:00 यह आयोजन होगा, इसके बाद यह दोनों नेता वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करने जाएंगे.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत यह आयोजन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से महीनों से इसको लेकर तैयारी की गई है. वाराणसी में जनता दल यूनाइटेड का यह सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. खासतौर पर पटेल सहित ओबीसी वोटर को अलग-अलग पार्टियां साधने में जुटी हैं, ऐसे में जदयू द्वारा भी वाराणसी से इस सम्मेलन की शुरुआत करने के पीछे अपने चुनावी अभियान का शंखनाद करना बताया जा रहा है.

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में भी होगा आयोजन

वाराणसी के अलावा लखनऊ बलिया बाराबंकी में भी यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. इसके लिए भी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है. इस दौरान पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में JDU कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी इस पर भी चर्चा की जाएगी. इससे पहले भी वाराणसी दौरे पर निशांत कुमार ने कहा था कि आने वाले समय में वाराणसी में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा .

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