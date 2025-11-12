(Source: Poll of Polls)
रिजल्ट से पहले तेजस्वी यादव बताई शपथ ग्रहण की तारीख, भड़की BJP, 'अंग्रेजी में एक शब्द है…'
Bihar Election 2025: बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि तेजस्वी यादव यह शपथ लें कि उन्होंने जीवन में आज तक जितनी चोरी की है या जितने पैसे कमाए हैं वो सब लौटा देंगे. पढ़िए उन्होंने और क्या कहा है.
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के रिजल्ट से पहले अब शपथ ग्रहण को लेकर राजनीति शुरू हो गई है. बुधवार (12 नवंबर, 2025) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 18 को शपथ ग्रहण होगा. उनके इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि अंग्रेजी में एक शब्द है 'डिल्यूजन'... जब ये हो जाती है तो व्यक्ति को 99 सीटों पर जीत दर्ज करने का भ्रम हो जाता है, खुद को मुख्यमंत्री बना लेता है और सरकार भी बना लेता है.
अजय आलोक ने कहा, "18 तारीख को उन्हें (तेजस्वी यादव) शपथ लेनी चाहिए और वे यह शपथ लें कि उन्होंने जीवन में आज तक जितनी चोरी की है, जितनी गलतियां की हैं या जितने पैसे कमाए हैं वो सब लौटा देंगे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे. इस बात की शपथ लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा."
#WATCH | पटना: राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बयान पर भाजपा नेता अजय आलोक ने कहा, "अंग्रेजी में एक शब्द है 'डिल्यूज़्न'... जब ये हो जाती है तो व्यक्ति को 99 सीटों पर जीत दर्ज करने का भ्रम हो जाता है, खुद को मुख्यमंत्री बना लेता है और सरकार भी बना लेता… https://t.co/MuEFyJnZiG pic.twitter.com/yLx6DcXxdl— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 12, 2025
तेजस्वी यादव ने क्या कहा है?
तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा है. इस चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आने हैं. उससे पहले एग्जिट पोल में आए आंकड़ों से यह बात सामने आई है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा, "हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को नतीजे होंगे और 18 को शपथ ग्रहण होगा, यह निश्चित तौर पर होने जा रहा है... भाजपा और NDA के पसीने छूट रहे हैं."
तेजस्वी यादव ने कहा, "वे लोग बौखलाहट में हैं और बेचैन हैं. कल वोटिंग के दौरान लोग बड़ी कतारों में खड़े थे. लोग खड़े रहे और एग्जिट पोल आता है यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आ गया. इस तरह के सर्वे को लेकर हम न किसी खुशफहमी में रहते हैं और न ही गलतफहमी में रहते हैं. ये सर्वे केवल मनोवैज्ञानिक तौर पर जितने भी अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं, उनके दबाव में लाया गया है..."
