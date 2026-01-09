हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटतिलक वर्मा नहीं हुए फिट तो इन 5 खिलाड़ियों को मिल सकती है टी20 वर्ल्ड कप टीम में एंट्री, रेस में ये सबसे आगे

तिलक वर्मा नहीं हुए फिट तो इन 5 खिलाड़ियों को मिल सकती है टी20 वर्ल्ड कप टीम में एंट्री, रेस में ये सबसे आगे

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने के एक महीने पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर सामने आई है. टीम के अहम खिलाड़ी तिलक वर्मा की सर्जरी हुई है और उनका वापस लौटना अभी मुश्किल लग रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 09 Jan 2026 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

Who Can Replace Tilak Varma In Team India: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने से करीब एक महीने पहले एक बुरी खबर सामने आई है. टीम इंडिया के स्टार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा की इमरजेंसी सर्जरी की वजह से अब टीम को एक नए मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की तलाश है. भारतीय टीम के लिए ये एक बड़ी चुनौती सामने आई है, लेकिन टीम इंडिया की बेंच स्ट्रैंथ इतनी मजबूत है कि तिलक को रिप्लेस करने के लिए कई प्रबल दावेदार मौजूद हैं. यहां हम आपको उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे, जो तिलक वर्मा की जगह को भर सकते हैं.

तिलक वर्मा के जगह लेने के लिए ये 5 खिलाड़ी हैं प्रबल दावेदार

1. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) 

भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर एक अनुभवी खिलाड़ी हैं. उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी अनुभव है. श्रेयस पहले भी टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया के लिए मिडिल ऑर्डर में खेल चुके हैं. वहीं, उन्होंने 170 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से आईपीएल 2025 में रन बनाए थे. उनकी कप्तानी में पंजाब की टीम फाइनल तक भी पहुंची थी. ऐसे में उनके पास बल्लेबाजी के अलावा लीडरशिप का भी गुण है.

2. देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal)

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में देवदत्त पडिक्कल कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने इस सीजन में महज 7 मैचों में 91.42 की औसत से कुल 640 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 1 अर्धशतक शामिल हैं. हालांकि, पडिक्कल एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, लेकिन उनकी वर्तमान फॉर्म को नजरअंदाज करना मुश्किल है.

3. ईशान किशन (Ishan Kishan) 

ईशान किशन एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनकी बहुमुखी प्रतिभा उन्हें मध्यक्रम में एक गतिशील बल्लेबाज के रूप में खेलने की अनुमति देती है. किशन स्पिनरों के खिलाफ शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखा सकते हैं जिससे वजह से वो एक खतरनाक बल्लेबाज बन जाते हैं. हाल ही में उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन किया है.

4. नीतीश कुमार रेड्डी (Nitesh Kumar Reddy)

नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम की बल्लेबाजी में गहराई को बढ़ा सकते हैं और साथ ही गेंदबाजी का भी विकल्प दे सकते हैं. नीतीश मध्यक्रम में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. नीतीश को भी आईपीएल में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का अनुभव है और उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए खूब रन भी बनाए हैं.

5. ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel)

भारतीय टेस्ट में ध्रुव जुरेल अपनी जगह बना चुके हैं. खासतौर पर वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2025 के अंत में शतक लगाकर, लेकिन उनका सफेद गेंद का खेल भी उतना ही धारदार है. ध्रुव वर्तमान में विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं.

Published at : 09 Jan 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
TILAK VERMA SHREYAS IYER ISHAN KISHAN CRICKET ICC MENS T20 WORLD CUP 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Tension: वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
US Visa Policy: छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
बॉलीवुड
Ikkis BO Day 8: अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन, जानें- 8 दिनों का कलेक्शन
'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन
Advertisement

वीडियोज

Coimbatore का अजीबोगरीब चोरी कांड, 'चिल्लर' लेकर फरार हुआ चोर | Tamil Nadu | ABP News
शहर के गुंडों का वायरल फार्मूला
Janhit With Chitra Tripathi: ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर सन्नाटा क्यों? | UP SIR | CM Yogi | EC | SP
Bharat Ki Baat : Mamata Banerjee के ग्रीन फाइल में छिपे 2026 चुनाव के सबसे बड़े राज? | ED Raids
West Bengal: ग्रीन फाइल में क्या छिपा है राज..जिसे Mamata Banerjee लेकर गईं बाहर? | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Tension: वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
US Visa Policy: छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
बॉलीवुड
Ikkis BO Day 8: अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन, जानें- 8 दिनों का कलेक्शन
'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन
क्रिकेट
WPL 2026: आज से शुरू हो रही है महिला प्रीमियर लीग, अंजुम चोपड़ा की भविष्यवाणी, बताया ये टीम सबसे बेहतर
WPL 2026: आज से शुरू हो रही है महिला प्रीमियर लीग, अंजुम चोपड़ा की भविष्यवाणी, बताया ये टीम सबसे बेहतर
जनरल नॉलेज
Pravasi Bharatiya Divas: भारत को किस तरह मालामाल कर रहे NRI, जानें GDP में इनका कितना बड़ा रोल?
भारत को किस तरह मालामाल कर रहे NRI, जानें GDP में इनका कितना बड़ा रोल?
नौकरी
कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
हेल्थ
नॉनवेज नहीं खाते? फिर भी बढ़ा सकते हैं Vitamin B12, जानें कौन से 5 देसी शाकाहारी फूड्स फायदेमंद
नॉनवेज नहीं खाते? फिर भी बढ़ा सकते हैं Vitamin B12, जानें कौन से 5 देसी शाकाहारी फूड्स फायदेमंद
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget