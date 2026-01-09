Who Can Replace Tilak Varma In Team India: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने से करीब एक महीने पहले एक बुरी खबर सामने आई है. टीम इंडिया के स्टार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा की इमरजेंसी सर्जरी की वजह से अब टीम को एक नए मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की तलाश है. भारतीय टीम के लिए ये एक बड़ी चुनौती सामने आई है, लेकिन टीम इंडिया की बेंच स्ट्रैंथ इतनी मजबूत है कि तिलक को रिप्लेस करने के लिए कई प्रबल दावेदार मौजूद हैं. यहां हम आपको उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे, जो तिलक वर्मा की जगह को भर सकते हैं.

तिलक वर्मा के जगह लेने के लिए ये 5 खिलाड़ी हैं प्रबल दावेदार

1. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer)

भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर एक अनुभवी खिलाड़ी हैं. उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी अनुभव है. श्रेयस पहले भी टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया के लिए मिडिल ऑर्डर में खेल चुके हैं. वहीं, उन्होंने 170 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से आईपीएल 2025 में रन बनाए थे. उनकी कप्तानी में पंजाब की टीम फाइनल तक भी पहुंची थी. ऐसे में उनके पास बल्लेबाजी के अलावा लीडरशिप का भी गुण है.

2. देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal)

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में देवदत्त पडिक्कल कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने इस सीजन में महज 7 मैचों में 91.42 की औसत से कुल 640 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 1 अर्धशतक शामिल हैं. हालांकि, पडिक्कल एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, लेकिन उनकी वर्तमान फॉर्म को नजरअंदाज करना मुश्किल है.

3. ईशान किशन (Ishan Kishan)

ईशान किशन एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनकी बहुमुखी प्रतिभा उन्हें मध्यक्रम में एक गतिशील बल्लेबाज के रूप में खेलने की अनुमति देती है. किशन स्पिनरों के खिलाफ शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखा सकते हैं जिससे वजह से वो एक खतरनाक बल्लेबाज बन जाते हैं. हाल ही में उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन किया है.

4. नीतीश कुमार रेड्डी (Nitesh Kumar Reddy)

नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम की बल्लेबाजी में गहराई को बढ़ा सकते हैं और साथ ही गेंदबाजी का भी विकल्प दे सकते हैं. नीतीश मध्यक्रम में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. नीतीश को भी आईपीएल में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का अनुभव है और उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए खूब रन भी बनाए हैं.

5. ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel)

भारतीय टेस्ट में ध्रुव जुरेल अपनी जगह बना चुके हैं. खासतौर पर वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2025 के अंत में शतक लगाकर, लेकिन उनका सफेद गेंद का खेल भी उतना ही धारदार है. ध्रुव वर्तमान में विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं.