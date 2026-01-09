बंगाल की खाड़ी से उठ रही 'आफत', यूपी-दिल्ली से लेकर बिहार तक बदलेगा मौमस, IMD की चेतावनी
IMD Alert: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत में बहुत घने कोहरे की संभावना जताई है. इसके अलावा कई राज्यों में आज कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है.
देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त कड़ाके की ठंड हो रही है. पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी ने ठिठुरन और बढ़ा दी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे की संभावना जताई है. इसके अलावा कई राज्यों में आज कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार के अलग-अलग इलाकों में कोल्ड डे को लेकर चेतावनी जारी की गई है. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में शीतलहर की संभावना जताई गई है.
कहां-कहां बारिश की संभावना
दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण दक्षिण भारत में मौसम बिगड़ सकता है. 9 और 10 जनवरी को तमिलनाडु में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है. 10 जनवरी को केरल में भी भारी बारिश हो सकती है.
दिल्ली का मौसम
राजधानी दिल्ली में भी ठंड का कहर जारी है. गुरुवार (8 जनवरी) को मौसम का तीसरा सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने आज शुक्रवार के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है.
यूपी में कड़ाके की ठंड
उत्तर प्रदेश में इन दिनों शीतलहर के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को राज्य में कोल्ड डे रहने की संभावना जताई है. राजधानी लखनऊ और आस-पास के जिलों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रह सकती है. दोपहर तक कई जगहों पर हल्की धूप निकलने की संभावना जताई गई है. दिल्ली से सटे कई इलाकों में प्रदूषण अब भी कम नहीं हुआ है. गुरुवार को गाजियाबाद और नोएडा में AQI 300 के करीब रहा.
बिहार में स्कूल बंद
बिहार में पछुआ हवाओं ने ठंड और बढ़ा दी है. राजधानी पटना में जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने ठंड के कारण जिले के सभी निजी, सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में 8 वीं कक्षा तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 11 जनवरी तक बैन लगा दिया है. 8वीं क्लास से ऊपर की कक्षाओं के लिए सुबह 10:30 बजे से 3:30 बजे के बीच का समय निर्धारित किया गया है.
