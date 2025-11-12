Bihar Election 2025: तेजस्वी यादव बोले- बिहार में बदलाव तय, 18 नवंबर को होगा शपथग्रहण

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार (12 नवंबर, 2025) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और एनडीए पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता ने इस बार निर्णायक मतदान किया है और नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ वोट दिया है. तेजस्वी ने कहा कि हमें जो फीडबैक और सूचना मिली है, वह बहुत पॉजिटिव है. जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया है. अब किसी तरह के 'इफ एंड बट' की गुंजाइश नहीं बची है.

तेजस्वी ने कहा कि 14 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे और 18 नवंबर को शपथग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि एनडीए और बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि जनता ने इस बार साफ तौर पर उनके खिलाफ जनादेश दिया है.

एग्जिट पोल को लेकर भी तेजस्वी यादव ने दी तीखी प्रतिक्रिया

आरजेडी नेता ने एग्जिट पोल को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जब मतदान खत्म भी नहीं हुआ था, तभी एग्जिट पोल आने लगे थे. ये सब पीएम और अमित शाह के इशारे पर किए गए सर्वे हैं ताकि लोगों पर मानसिक दबाव बनाया जा सके. तेजस्वी ने कहा कि यह वही गोदी मीडिया है जो पाकिस्तान के कराची और लाहौर पर कब्जे की खबरें दिखाती है. इसी मीडिया ने झूठे सर्वे दिखाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की.

लोकतंत्र की रक्षा के लिए किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे- तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जहां बम ब्लास्ट हुआ, वहां सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब मतदान हुआ तो जनता को डराने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स उतार दी गई. हम इनसे डरने वाले नहीं हैं. लोकतंत्र की रक्षा के लिए किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे.

इस बार 72 लाख ज्यादा लोगों ने किया मतदान- तेजस्वी

तेजस्वी ने यह भी कहा कि 2020 के मुकाबले इस बार 72 लाख ज्यादा लोगों ने मतदान किया है. यह इस बात का संकेत है कि जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है. उन्होंने आगे कहा कि एनडीए अभी तक यह भी तय नहीं कर पाई कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है, जबकि जनता महागठबंधन के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के मूड में है.

तेजस्वी ने अंत में कहा कि हम बिहार की जनता का तहेदिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. यह ऐतिहासिक मतदान साबित करेगा कि बिहार अब बदलाव चाहता है.

ये भी पढ़िए- Lakhisarai Experts Exit Poll 2025: विजय सिन्हा की सीट पर कांग्रेस का कब्जा! एग्जिट पोल में सूर्यगढ़ा पर RJD का पलड़ा भारी