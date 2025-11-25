हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राबड़ी देवी के बाद तेज प्रताप यादव को भी खाली करना होगा आवास, MLA के तौर पर हुआ था आवंटन

राबड़ी देवी के बाद तेज प्रताप यादव को भी खाली करना होगा आवास, MLA के तौर पर हुआ था आवंटन

Tej Pratap Yadav News: लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के नेता तेजप्रताप यादव को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. अब वो विधायक नहीं हैं, ऐसे में उन्हें सरकारी आवास खाली करना होगा.

By : आर्यन आनंद | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 25 Nov 2025 10:45 PM (IST)
Preferred Sources

राबड़ी देवी के बाद अब उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी सरकारी आवास खाली करना होगा. अभी 26 M स्ट्रैंड रोड पर तेज प्रताप का आवास है. अब ये आवास भवन निर्माण विभाग ने पहली बार मंत्री बने लखिन्दर कुमार रौशन को आवंटित कर दिया है. हसनपुर से विधायक होने के नाते तेजप्रताप 26 M स्ट्रैंड रोड आवास में रह रहे थे. लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं जीत पाए. तेजप्रताप ने इस बार हसनपुर से न लड़कर महुआ से मैदान में उतरने का फैसला किया लेकिन ये फैसला उनके पक्ष में नहीं रहा और एनडीए की 'लहर' में उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास छोड़ना होगा

वहीं, तेजप्रताप यादव की मां और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास छोड़ना होगा. उन्हें नया सरकारी आवास दिया गया है. सरकारी विभाग के आदेश के मुताबिक राबड़ी देवी को अब हार्डिंग रोड पर केंद्रीय पूल आवास में शिफ्ट किया गया. उन्हें यहां पर मकान नंबर 39 मिला है. यह घर उन्हें नेता प्रतिपक्ष के कोटे के तहत मिला, जबकि अभी तक 10 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री कोटे का बंगला उनके ही नाम से मिला हुआ था. भवन निर्माण विभाग ने मंगलवार (25 नवंबर) को मंत्रियों और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए नए सरकारी आवासों का बंटवारा किया.

विभाग के संयुक्त सचिव-सह-भू-संपदा पदाधिकारी शिव रंजन ने बताया कि राबड़ी देवी अब नेता प्रतिपक्ष पद पर हैं, इसलिए नियमों के मुताबिक उनका आवास बदलना जरूरी है. बता दें कि राबड़ी देवी साल 2005 से 10 सर्कुलर रोड वाले आवास में रह रही थीं, लेकिन अब उन्हें इस घर को खाली करना पड़ेगा.

वीआईपी जोन में है राबड़ी देवी का नया आवास

राबड़ी देवी को मिला हार्डिंग रोड स्थित नया आवास वीआईपी जोन में है. यह आवास नेता प्रतिपक्ष के लिए निर्धारित सुरक्षा और सुविधाओं के साथ है. इसके साथ ही नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को भी सरकारी आवास बांटे गए हैं. 

विभाग द्वारा दिए गए आदेश में मंत्रियों को उनके विभाग और सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर हार्डिंग रोड, स्ट्रैंड रोड, डाकबंगला, देश रतन मार्ग और सचिवालय क्षेत्र में स्थित आवास बांटे गए हैं. 

इसके अलावा उपमुख्यमंत्री एवं राज्य के गृहमंत्री सम्राट चौधरी को 5 देशरत्न मार्ग स्थित उच्च श्रेणी का आवास दिया गया. इन आवासों को सुरक्षा के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. दूसरी ओर उपमुख्यमंत्री एवं खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा को तीन स्ट्रैंड रोड स्थित सरकारी बंगला दिया गया.

Published at : 25 Nov 2025 10:45 PM (IST)
