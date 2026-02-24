हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय तलाक केस में आज फिर सुनवाई, तीसरी बार सुलह की कोशिश

बिहार: तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय तलाक केस में आज फिर सुनवाई, तीसरी बार सुलह की कोशिश

Tej Pratap Yadav News: तलाक के मामले में सुनवाई के दौरान तीसरी बार दोनों के बीच समझौते की कोशिश की जाएगी. ऐश्वर्या राय ने घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं, जबकि तेज प्रताप यादव तलाक पर अड़े हुए हैं.

By : शशांक कुमार | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 24 Feb 2026 02:24 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की तलाक के मामले में मंगलवार (24 फरवरी) को सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई पटना फैमिली कोर्ट में की जाएगी. 

बताया जा रहा है कि तलाक के मामले में सुनवाई के दौरान तीसरी बार दोनों के बीच समझौते की कोशिश की जाएगी. इससे पहले यह मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां रिव्यू याचिका खारिज कर दी गई थी. 

हाईकोर्ट ने किया हस्तक्षेप से इनकार

हाईकोर्ट ने इस मामले में पहले ही कह दिया है कि हम मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और दोनों पक्ष मध्यस्थता में सहयोग करें. बता दें कि ऐश्वर्या राय ने घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं, जबकि तेज प्रताप यादव तलाक पर अड़े हुए हैं.

इस बीच अंतरिम गुजारा भत्ता और आवास को लेकर भी विवाद जारी है. बता दें कि ऐश्वर्या राय तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी हैं. तेज प्रताप यादव इस वजह से भी चर्चा में हैं कि उनकी कथित प्रेमिका अनुष्का यादव ने संतान को जन्म दिया है. हालांकि तेज प्रताप ने साफ किया है कि मेरा अनुष्का और बच्चे से कोई लेना देना नहीं है.

तेज प्रताप ने शेयर की थी अनुष्का यादव संग तस्वीर

तेज प्रताप यादव ने मई 2025 में अनुष्का यादव संग तस्वीर शेयर की थी. जिसके सामने आने के बाद लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया था. रिश्ते का मामला तब सामने आया था जब ऐश्वर्या राय से तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था.

2018 में ऐश्वर्या से हुई थी शादी

तेज प्रताप-ऐश्वर्या की शादी 12 मई 2018 को हुई थी. दोनों परिवारों का घराना राजनीतिक है. तेजप्रताप लालू प्रसाद के बेटे हैं, जबकि ऐश्वर्या पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी है. पूर्व CM दरोगा राय की पोती हैं. 

2019 में ही ऐश्वर्या ने आरोप लगाया कि राबड़ी आवास में मुझे बाल खींचकर मारा गया. मेरा फोन छीन लिया. इसके बाद चंद्रिका राय और उनकी पत्नी दल-बल के साथ राबड़ी देवी के आवास पहुंच गए थे. उसके बाद से ही मामला बढ़ता गया और तलाक तक पहुंच गया. 

Published at : 24 Feb 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS PATNA NEWS
Embed widget