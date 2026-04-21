नीतीश कुमार के बेटे को लेकर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'निशांत को वहां कुछ दिक्कत है तो…'

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) के मुख्यमंत्री बनने पर कहा है कि उन्होंने युवाओं को रोजगार देने को कहा है तो अब रोजगार दें. सम्राट चौधरी बिहार के पलायन को रोकने पर काम करें. बिहार के लोग बिहार में ही रहकर काम करें.

तेज प्रताप यादव ने न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में उक्त प्रतिक्रिया दी है. वहीं सम्राट चौधरी को बीच में मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर तेज प्रताप ने कहा कि कुछ अंदरूनी मामला हुआ होगा, जिससे नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ दी.

निशांत को दिया पार्टी में शामिल होने का ऑफर

नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सक्रिय होने को लेकर तेज प्रताप ने कहा, "निशांत कुमार भटक रहे हैं. उथल-पुथल में इनको पीस दिया गया. निशांत को राजनीति का अनुभव लेना होगा उसके बाद ही उनका कुछ हो पाएगा. अगर निशांत को वहां कुछ दिक्कत है, तो वे जनशक्ति जनता दल में शामिल हो जाएं. उनको यहां अच्छा पद दिया जाएगा."

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महिला आरक्षण पर क्या कहा?

दूसरी ओर महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर भी तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "महिलाओं की हिस्सेदारी सभी जगह है. महिलाओं का हर जगह सम्मान होना चाहिए. सभी लोगों को महिलाओं का ख्याल रखना होगा."

महिलाओं को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर तेज प्रताप ने कहा कि अभी तो आरजेडी 25 पर सिमट गई है. जिनकी सत्ता है, वो महिलाओं को आगे बढ़ाएं. तेजस्वी यादव के तमिलनाडु दौरे और केरल में आरजेडी के तीन सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि जिस तरह बिहार में जिस तरह से हुआ, ऐसा न हो कि वहां भी हो जाए.

'बीजेपी ठीक बोल रही, बंगाल में घुसपैठ…'

पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तेज प्रताप ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या काम किया है, उनको बताना चाहिए. घुसपैठ को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी ठीक बोल रही है, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ तो हो ही गया है. इसको लेकर ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया. तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारी पार्टी बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन हम लोगों ने वहां समर्थन किया है. हमने वहां आंतरिक समर्थन किया है.

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