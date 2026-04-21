हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'

CM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव ने कहा है कि सम्राट चौधरी ने नौकरी देने की बात की है तो उसे धरातल पर उतारना चाहिए. लोगों को रोजगार मिलना चाहिए. पढ़िए पूरी खबर.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 21 Apr 2026 11:08 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार की एनडीए सरकार नौकरी और रोजगार का वादा करती रही है. चुनाव से पहले भी बड़े-बड़े वादे किए गए थे. अब बिहार में नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के बाद सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) मुख्यमंत्री बने हैं तो जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने बड़ा बयान दिया है.

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा, "बेरोजगारी के क्षेत्र में वो अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने नौकरी देने की बात की है, चर्चा की है, तो केवल बात ही नहीं, पोस्टर पर नहीं, उसे धरातल पर उतारना चाहिए. लोगों को रोजगार मिलना चाहिए." 

यह भी पढ़ें- Jehanabad News: ​जहानाबाद में टोल प्लाजा पर बवाल, कई राउंड फायरिंग, 2 युवक घायल, क्यों हुआ विवाद?

'रोजगार मिल जाएगा तो कमाएंगे-खाएंगे'

तेज प्रताप यादव ने आगे कहा, "हमने तो लगातार कहा है कि युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए. जिस तरह से लोग बिहार में पलायन कर रहे हैं जो युवा पीढ़ी बाहर जा रही है और नशे का शिकार हो रही है, इन सब चीजों से बचने के लिए अगर उन्हें रोजगार मिल जाएगा तो उन्हें एक आधार मिल जाएगा तो वो कमाएंगे-खाएंगे... तो ये अच्छी बात है कि उन्हें रोजगार मिलना चाहिए. युवाओं को, महिलाओं को, सभी को…"

राहुल गांधी पर भी तेज प्रताप ने किया हमला

दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तेज प्रताप यादव ने हमला किया. एक सवाल पर उन्होंने कहा, "राहुल गांधी को भी कुर्सी का लालच धीरे-धीरे हो रहा है... खुद लालची होते जा रहे हैं. उनको खुद बिहार की गद्दी पर बैठने का मन कर रहा है जबकि वो दूसरे राज्य के हैं. बिना हेलमेट पहने दूसरे व्यक्ति की बुलेट गाड़ी चलाई… फिर कहां फेंक दिए… इनका यही सब काम है. गाना बजवा रहे थे डीजे पर… यही सब शौक है…"

यह भी पढ़ें- बिहार में भीषण गर्मी से लोग परेशान, पटना में स्कूलों का बदला समय, DM ने जारी किया निर्देश

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 21 Apr 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Tej Pratap Yadav Samrat Choudhary BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
CM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'
CM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'
बिहार
Jehanabad News: ​जहानाबाद में टोल प्लाजा पर बवाल, कई राउंड फायरिंग, 2 युवक घायल, क्यों हुआ विवाद?
​जहानाबाद में टोल प्लाजा पर बवाल, कई राउंड फायरिंग, 2 युवक घायल, क्यों हुआ विवाद?
बिहार
बिहार में भीषण गर्मी से लोग परेशान, पटना में स्कूलों का बदला समय, DM ने जारी किया निर्देश
बिहार में भीषण गर्मी से लोग परेशान, पटना में स्कूलों का बदला समय, DM ने जारी किया निर्देश
बिहार
महिला आरक्षण: प्रदर्शन के बीच RJD ने उठा दिया बड़ा मुद्दा, 'लोकसभा और विधानसभा चुनाव में…'
महिला आरक्षण: प्रदर्शन के बीच RJD ने उठा दिया बड़ा मुद्दा, 'लोकसभा और विधानसभा चुनाव में…'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Pratima Mishra: शांति का शिप डूबा, होर्मुज में संकट गहराया! | Bharat Ki Baat | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Hungary PM Remark: ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच जेल जा सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू! इस देश के नए PM ने कर दिया अरेस्ट करने का ऐलान
ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच जेल जा सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू! इस देश के नए PM ने कर दिया अरेस्ट करने का ऐलान
बिहार
CM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'
CM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'
विश्व
सऊदी अरब के एक फैसले ने कर दिया पाकिस्तान का 14000 करोड़ का नुकसान, दोस्त ने क्यों किया ऐसा?
सऊदी अरब के एक फैसले ने कर दिया पाकिस्तान का 14000 करोड़ का नुकसान, दोस्त ने क्यों किया ऐसा?
क्रिकेट
Tilak Varma Century: सबसे तेज शतक... तिलक वर्मा ने रचा इतिहास; 101 रन बनाकर इन रिकॉर्ड्स की उड़ाई धज्जियां
सबसे तेज शतक... तिलक वर्मा ने रचा इतिहास; 101 रन बनाकर इन रिकॉर्ड्स की उड़ाई धज्जियां
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 33: 'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों, होश उड़ा देगा 33 दिनों का कलेक्शन
'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों
विश्व
कृपाण, चाकू और गन.... जर्मनी के गुरुद्वारे में हुई खूनी झड़प में 11 लोग घायल, क्या है पूरा मामला
कृपाण, चाकू और गन.... जर्मनी के गुरुद्वारे में हुई खूनी झड़प में 11 लोग घायल, क्या है पूरा मामला
एग्रीकल्चर
Low Cost Farming Tips: सिर्फ 5000 हजार रुपये से कर सकते हैं इन फसलों की खेती, हर महीने होगा तगड़ा मुनाफा
सिर्फ 5000 हजार रुपये से कर सकते हैं इन फसलों की खेती, हर महीने होगा तगड़ा मुनाफा
ऑटो
सिंगल चार्ज में 1520 KM रेंज, दुनिया के पहले खास ब्रेकिंग सिस्टम वाली इस EV की क्या है कीमत?
सिंगल चार्ज में 1520 KM रेंज, दुनिया के पहले खास ब्रेकिंग सिस्टम वाली इस EV की क्या है कीमत?
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget