विराट कोहली ने रचा इतिहास, 500 रन बनाकर बनाया ऐसा रिकॉर्ड; जिसका टूटना असंभव

विराट कोहली को ऐसे ही 'रिकॉर्ड्स का बादशाह' नहीं कहा जाता है. अब इंडियन प्रीमियर लीग में उन्होंने एक और ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन प्रतीत होता है. विराट ने आईपीएल 2026 में अपने 500 रन पूरे कर लिए हैं और यह मुकाम उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में हासिल किया. विराट दुनिया के ऐसे पहले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 9 अलग-अलग सीजन में 500 या उससे अधिक रन बनाए हैं.

आईपीएल 2026 में खेली 13 पारियों में अब तक विराट कोहली 542 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 4 फिफ्टी आई हैं. गौर करने वाली बात यह है कि पूरे आईपीएल करियर में 2026 सीजन में विराट का व्यक्तिगत स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया रहा है. आईपीएल 2026 में उन्होंने अब तक 164.74 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है.

सबसे ज्यादा IPL सीजन में 500+ रन

इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे ज्यादा सीजन में 500 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. वो अब तक 9 अलग-अलग सीजन में 500 से अधिक रन बना चुके हैं. इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर डेविड वॉर्नर और केएल राहुल हैं, उन दोनों ने सात-सात बार किसी सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं.

9 बार - विराट कोहली

7 बार - डेविड वॉर्नर

7 बार - केएल राहुल

5 बार - शिखर धवन

कौन से सीजन में बनाए 500+ रन

विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर में 9 अलग-अलग सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने पहली बार 500 रनों का आंकड़ा 2011 में छुआ था, जब उन्होंने 16 मैचों में 557 रन बनाए थे. एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है. उन्होंने 2016 सीजन में कुल 973 रन बना डाले थे.

557 रन - आईपीएल 2011

634 रन - आईपीएल 2013

505 रन - आईपीएल 2015

973 रन - आईपीएल 2016

530 रन - आईपीएल 2018

639 रन - आईपीएल 2023

741 रन - आईपीएल 2024

657 रन - आईपीएल 2025

542+ रन - आईपीएल 2026

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