बंगाल में बोलीं BJP विधायक मैथिली ठाकुर, 'मुझे आने में असहज महसूस हो रहा था'

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपश्चिम बंगाल चुनाव: BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, 'यहां आने में मुझे…'

पश्चिम बंगाल चुनाव: BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, 'यहां आने में मुझे…'

Maithili Thakur News: मैथिली ठाकुर सोमवार को हुगली में थीं. यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि 2026 में बंगाल में परिवर्तन होगा. पढ़िए और क्या कुछ उन्होंने कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 21 Apr 2026 12:07 PM (IST)
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बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकर ने बंगाल को लेकर बड़ा बयान दिया है. वे बीते सोमवार (20 अप्रैल, 2026) को हुगली (पश्चिम बंगाल) में थीं. यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था. 

मैथिली ठाकुर ने कहा, "चुनाव के दौरान हमने देखा था कि विपक्ष के जो कार्यकर्ता थे वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, तो मैं सुरक्षित महसूस नहीं करूंगी… अभी मैं जब अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में खड़ी हूं तो मैं सोना भी पहनकर घूमती हूं तो डर नहीं लगता है. क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे भाई लोग मेरे साथ हैं."

ममता बनर्जी से जुड़े मीडिया के सवाल पर कहा, "दीदी तो कुछ भी बोल सकती हैं. विपक्ष का काम है कि वो कुछ बोले. हम लोगों का काम है कि कैसे जनता की सेवा करें. अपनी माता-बहनों की सेवा करें." 

यह भी पढ़ें- Jehanabad News: ​जहानाबाद में टोल प्लाजा पर बवाल, कई राउंड फायरिंग, 2 युवक घायल, क्यों हुआ विवाद?

'बिहार की बेटी हैं… हम लोग बहुत सुरक्षित'

पूछा गया कि दीदी (ममता बनर्जी) कहती हैं कि बिहार और यूपी में नारी (महिलाएं) सुरक्षित नहीं हैं. इस पर बीजेपी विधायक ने कहा कि दीदी के बोलने से थोड़ी न होगा. हम खुद बिहार से हैं. बिहार की बेटी हैं. हम लोग बहुत सुरक्षित हैं. वहां (बिहार) अगर किसी तरह का अपराध होता है तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है. 

बंगाल में परिवर्तन का किया दावा

बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने दावा किया कि 2026 में परिवर्तन होगा. इस बार बंगाल जागेगा. पत्रकारों ने उनसे अंत में सवाल किया कि कहा जाता है कि जब भी चुनाव होता है तो केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगा दिया जाता है विरोधियों को परेशान करने के लिए. इस पर उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता है… मैं जब जा रही थी तो मैंने देखा कि मेरे बगल से ममता दीदी की गाड़ी आराम से जा रही थी. कहां किसी को कोई परेशान कर रहा है?" 

यह भी पढ़ें- CM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 21 Apr 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
West Bengal Elections Mamata Banerjee Maithili Thakur BIHAR NEWS
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