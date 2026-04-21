बंगाल में बोलीं BJP विधायक मैथिली ठाकुर, 'मुझे आने में असहज महसूस हो रहा था'

बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकर ने बंगाल को लेकर बड़ा बयान दिया है. वे बीते सोमवार (20 अप्रैल, 2026) को हुगली (पश्चिम बंगाल) में थीं. यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था.

मैथिली ठाकुर ने कहा, "चुनाव के दौरान हमने देखा था कि विपक्ष के जो कार्यकर्ता थे वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, तो मैं सुरक्षित महसूस नहीं करूंगी… अभी मैं जब अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में खड़ी हूं तो मैं सोना भी पहनकर घूमती हूं तो डर नहीं लगता है. क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे भाई लोग मेरे साथ हैं."

ममता बनर्जी से जुड़े मीडिया के सवाल पर कहा, "दीदी तो कुछ भी बोल सकती हैं. विपक्ष का काम है कि वो कुछ बोले. हम लोगों का काम है कि कैसे जनता की सेवा करें. अपनी माता-बहनों की सेवा करें."

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'बिहार की बेटी हैं… हम लोग बहुत सुरक्षित'

पूछा गया कि दीदी (ममता बनर्जी) कहती हैं कि बिहार और यूपी में नारी (महिलाएं) सुरक्षित नहीं हैं. इस पर बीजेपी विधायक ने कहा कि दीदी के बोलने से थोड़ी न होगा. हम खुद बिहार से हैं. बिहार की बेटी हैं. हम लोग बहुत सुरक्षित हैं. वहां (बिहार) अगर किसी तरह का अपराध होता है तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है.

बंगाल में परिवर्तन का किया दावा

बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने दावा किया कि 2026 में परिवर्तन होगा. इस बार बंगाल जागेगा. पत्रकारों ने उनसे अंत में सवाल किया कि कहा जाता है कि जब भी चुनाव होता है तो केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगा दिया जाता है विरोधियों को परेशान करने के लिए. इस पर उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता है… मैं जब जा रही थी तो मैंने देखा कि मेरे बगल से ममता दीदी की गाड़ी आराम से जा रही थी. कहां किसी को कोई परेशान कर रहा है?"

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