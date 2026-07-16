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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारTej Pratap Yadav: तेज प्रताप यादव ने निशांत कुमार पर ली चुटकी, 'स्वास्थ्य मंत्री जी जो पजामा…'

Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप यादव ने निशांत कुमार पर ली चुटकी, 'स्वास्थ्य मंत्री जी जो पजामा…'

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव ने बीते बुधवार को मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के कई गांवों में जाकर जनसभा की. इस दौरान उन्होंने निशांत कुमार पर तंज कसा.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 16 Jul 2026 12:36 PM (IST)
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जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) एक बार फिर अपने पिता लालू प्रसाद यादव के अंदाज में बुधवार (15 जुलाई, 2026) को नजर आए. मजाकिया अंदाज में तेज प्रताप यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार (Nishant Kumar) पर चुटकी ली है. उन्होंने निशांत कुमार के पहनावे पर तंज कसा है.

तेज प्रताप यादव ने बीते बुधवार को मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के कई गांवों में जाकर जनसभा की. इस बीच मोतिहारी के एक गांव में जनसभा के दौरान तेज प्रताप यादव ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के पजामा को लेकर चुटकी ले ली.

'…तो पजामा गायब हो जाएगा'

मजाकिया अंदाज में तेज प्रताप यादव ने कहा, "उनको कौन बना दिया स्वास्थ्य मंत्री… यह जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं… स्वास्थ्य मंत्री तो हम भी थे, लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं कि ऐसा स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, भाई स्वास्थ्य मंत्री जी जो पजामा पहनते हैं उसे पजामा का स्टाइल देखिए, इतना ढीला डाला है कि हवा आएगा तो पजामा गायब हो जाएगा."

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फिर कर दी जयचंदों की बात

दूसरी ओर अपने परिवार से अलग होने की बात भी तेज प्रताप ने जनता के बीच रखी. उन्होंने कहा, "उस घर में हम रहे हैं… आप लोग नहीं रहे हैं. वहां जयचंद लोग घुस गया तो हमने झेलने का काम किया, इसमें हमारे माता-पिता का कोई दोष नहीं है. इसमें दोष है जयचंदों का जिसका हम हमेशा जिक्र किया करते हैं. यह कहां से प्लांटेड हुआ यह नौजवानों को पता नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया में लगे रहते हैं." 

इसके साथ ही सम्राट सरकार पर भी निशाना साधा. कहा कि बिहार को बद से बदतर बना रहे हैं. बता दें कि परिवार से अलग होने के बाद तेज प्रताप यादव अपनी अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल बना चुके हैं. इस पार्टी के बैनर तले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे लेकिन कोई जता नहीं. अभी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी तेज प्रताप ने अपने प्रत्याशी वीणा मानवी को उतारा, लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया. अब तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू के अंदाज में जनता के बीच जाकर भाषण देने में जुट गए हैं.

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Published at : 16 Jul 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav Nishant Kumar BIHAR NEWS
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