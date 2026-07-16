तौलिया लपेटकर सुनवाई कर रहे थे ASI अंजनी कुमार सिंह, पड़ गया भारी, SP ने किया सस्पेंड

बिहार के अथमलगोला थाने में शरीर पर केवल तौलिया लपेटकर लोगों की फरियाद सुनने वाले सहायक उप निरीक्षक (ASI) अंजनी कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है. ASI का एक वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्रामीण एसपी ने जांच के आदेश दिए थे.

प्रारंभिक जांच में वायरल वीडियो को प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद ग्रामीण SP कुंदन कुमार ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना. इसके बाद ही ASI को उनके पद से निलंबित कर दिया गया.

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ASI किस आधार पर हुए निलंबित?

ग्रामीण SP कुंदन कुमार ने कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी भी पुलिसकर्मी से मर्यादित और अनुशासित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है. इस प्रकार की हरकत पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करती है और जनता के बीच गलत संदेश जाता है. इसी आधार पर ASI अंजनी कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि सेवा आचरण और अनुशासन से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

वायरल वीडियो में क्या था?

वायरल वीडियो मंगलवार की है जब तौलिया पहने हुए ही ओडी डेस्क पर पहुंच गए थे. ASI अर्धनग्न अवस्था में फरियादियों की शिकायत सुन रहे थे. इसी दौरान पूरे घटनाक्रम का किसी ने मोबाइल फोन से वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने पुलिसकर्मी के आचरण पर सवाल उठाए. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे पुलिस अनुशासन और सेवा मर्यादा के खिलाफ बताते हुए कार्रवाई की मांग की. इसके बाद ग्रामीण एसपी ने जांच कराई और जांच में अनुशासनहीनता, संदिग्ध आचरण और पुलिस की छवि को धूमिल करने के आरोप के तहत ASI के खिलाफ कार्रवाई की. ASI को बुधवार (15 जुलाई) को निलंबित कर दिया गया.

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