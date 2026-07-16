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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: प्रेमी के लिए ले ली सुहाग की जान, MVI पत्नी ने ट्रेन में कराया मर्डर, शूटर सहित 3 गिरफ्तार

बिहार: प्रेमी के लिए ले ली सुहाग की जान, MVI पत्नी ने ट्रेन में कराया मर्डर, शूटर सहित 3 गिरफ्तार

Bihar Crime News: 11 जून को मानसी रेल थाना क्षेत्र के बदलाघाट के समीप ट्रेन में घटना को दिया गया था अंजाम. अब बीते बुधवार को इस कांड का खुलासा हुआ है. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : निरंजन सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 16 Jul 2026 11:18 AM (IST)
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प्रेमी के लिए पति की हत्या इन दिनों आम बात हो गई है. देश भर के अलग-अलग इलाकों से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं. कभी सोनम रघुवंशी तो कभी सिया कांड ने देश के लोगों को हैरान किया. अब कुछ ऐसा ही मामला बिहार से भी सामने आया है. 11 जून को जनसाधारण एक्सप्रेस में हुई विद्युतकर्मी की हत्या मामले में बीते बुधवार (15 जुलाई, 2026) को कटिहार रेल पुलिस ने खुलासा कर दिया.

11 जून को मानसी रेल थाना क्षेत्र के बदलाघाट के समीप ट्रेन में घटना को दिया गया था अंजाम. गोली मारकर विद्युतकर्मी देव गुंजर कुमार की हत्या कर दी गई थी. जांच में यह खुलासा हुआ है कि देव गुंजन कुमार की पत्नी समिता के ही इस घटना को अंजाम दिलाया था. उसी के इशारे पर मर्डर हुआ है. पत्नी समिता सुपौल में एमवीआई (MVI) के पद पर पदस्थापति है. इस मामले में पत्नी समिता, उसके प्रेमी अजीत और शूटर राजू कुमार उर्फ धीरज को गिरफ्तार किया गया है.

कैसे हुई थी घटना?

देव गुंजन कुमार जमुई में विद्युतकर्मी थे. 11 जून को सुपौल में पदस्थापित अपनी एमवीआई पत्नी समिता से मिलने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान जब वे जनसाधारण एक्स में थे तो अज्ञात अपराधियों ने मानसी रेल थाना क्षेत्र के बदलाघाट के समीप ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद बरौनी रेल अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ. जांच के बाद अब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ है. 

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बताया जाता है कि समिता का प्रेमी अजीत भी विद्युतकर्मी है. वह जहानाबाद के घोषी थाना का रहने वाला है. पत्नी समिता और सुपारी किलर, ये दोनों भी जहानाबाद के रहने वाले हैं. 

प्रेमी ने घटना में स्वीकार की संलिप्तता

इस पूरे मामले में प्रेमी अजीत कुमार ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है. उसने बताया कि उसके और समिता के बीच में देव कुमार गुंजन बाधा बन रहा था. इसके बाद उसने समिता के मिलकर षड्यंत्र के तहत सुपारी देकर ट्रेन में गोली मरवा दी. बता दें कि गोली लगने के बाद देव गुंजन कुमार घायल हुए थे. इलाज के क्रम में मौत हुई थी. फिलहाल इस घटना के खुलासे के बाद तरह-तरह की चर्चा शुरू हो गई है.

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Published at : 16 Jul 2026 11:18 AM (IST)
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