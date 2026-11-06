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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप का यू-टर्न! पहले वोट चोरी का आरोप, अब शो को लेकर कह दी ये बात

तेज प्रताप का यू-टर्न! पहले वोट चोरी का आरोप, अब शो को लेकर कह दी ये बात

तेज प्रताप यादव ने पहले राइज एंड फॉल में वोट चोरी का आरोप लगाकर गौतम गुलाटी को असली विजेता बताया था. अब उन्होंने शो की तारीफ की है और टीम को धन्यवाद दिया है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 06 Nov 2026 03:40 PM (IST)
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लालू यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' को लेकर चर्चा में हैं. शो का दूसरा सीजन खत्म हो चुका है. इसमें शहजाद पूनावाला विजेता बने हैं. तेज प्रताप ने पहले उनकी जीत पर सवाल उठाए थे. उन्होंने गौतम गुलाटी को ट्रॉफी का असली हकदार बताया था, लेकिन अब उन्होंने शो के अनुभव की तारीफ करते हुए पूरी टीम का आभार जताया है.

आज (शुक्रवार, 6 नवंबर) तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट कर गौतम गुलाटी का समर्थन किया था. उन्होंने लिखा था कि जीतना तो गौतम गुलाटी को ही था. जनता का प्यार और समर्थन भी उन्हीं के साथ था. इसके बावजूद ट्रॉफी किसी और को दे दी गई. तेज प्रताप ने आरोप लगाया था कि जनता के वोटों की चोरी हुई है. उन्होंने शहजाद पूनावाला को बीजेपी का करीबी बताते हुए उनकी जीत को चाटुकारिता का इनाम करार दिया था.

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अब शो की तारीफ में लिखा पोस्ट

इसके बाद तेज प्रताप ने एक और पोस्ट किया. इसमें उन्होंने 'राइज एंड फॉल' को शानदार मंच बताया. उन्होंने लिखा कि शो ने उन्हें खेलने और अपनी अलग पहचान बनाने का मौका दिया. इस अनुभव और दर्शकों के प्यार के लिए उन्होंने पूरी टीम का दिल से आभार जताया.

वीरेंद्र सहवाग को भी दिया धन्यवाद

तेज प्रताप ने शो के होस्ट और पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का विशेष धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि शो के दौरान उन्हें कई लोगों को करीब से जानने और उनसे जुड़ने का मौका मिला. उन्होंने कामना की कि हर साल ऐसे शानदार शो आयोजित होते रहें.

अमेजन और एमएक्स प्लेयर को दी शुभकामनाएं

तेज प्रताप ने शो की टीम, प्रोडक्शन से जुड़े लोगों, अमेजन और एमएक्स प्लेयर को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दीं. बता दें कि तेज प्रताप भी इस सीजन के प्रतियोगी थे. शो से बाहर होने के बाद उन्होंने कहा था कि उनकी वजह से शो की टीआरपी थी और उनके जाने के बाद शो चलेगा या नहीं, यह देखना होगा.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 06 Nov 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav PATNA BIHAR NEWS Rise And Fall
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