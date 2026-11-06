तेज प्रताप का यू-टर्न! पहले वोट चोरी का आरोप, अब शो को लेकर कह दी ये बात

लालू यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' को लेकर चर्चा में हैं. शो का दूसरा सीजन खत्म हो चुका है. इसमें शहजाद पूनावाला विजेता बने हैं. तेज प्रताप ने पहले उनकी जीत पर सवाल उठाए थे. उन्होंने गौतम गुलाटी को ट्रॉफी का असली हकदार बताया था, लेकिन अब उन्होंने शो के अनुभव की तारीफ करते हुए पूरी टीम का आभार जताया है.

आज (शुक्रवार, 6 नवंबर) तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट कर गौतम गुलाटी का समर्थन किया था. उन्होंने लिखा था कि जीतना तो गौतम गुलाटी को ही था. जनता का प्यार और समर्थन भी उन्हीं के साथ था. इसके बावजूद ट्रॉफी किसी और को दे दी गई. तेज प्रताप ने आरोप लगाया था कि जनता के वोटों की चोरी हुई है. उन्होंने शहजाद पूनावाला को बीजेपी का करीबी बताते हुए उनकी जीत को चाटुकारिता का इनाम करार दिया था.

यह भी पढ़ें- शहजाद पूनावाला बने राइज एंड फॉल सीजन-2 के विनर, भड़के तेज प्रताप

अब शो की तारीफ में लिखा पोस्ट

इसके बाद तेज प्रताप ने एक और पोस्ट किया. इसमें उन्होंने 'राइज एंड फॉल' को शानदार मंच बताया. उन्होंने लिखा कि शो ने उन्हें खेलने और अपनी अलग पहचान बनाने का मौका दिया. इस अनुभव और दर्शकों के प्यार के लिए उन्होंने पूरी टीम का दिल से आभार जताया.

रियलिटी शो Rise and Fall ने मुझे खेलने का एक शानदार मंच दिया और अपनी अलग पहचान बनाने का अवसर प्रदान किया। इस बेहतरीन अनुभव और प्यार के लिए मैं पूरी टीम का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। शो के दौरान मुझे कई लोगों को करीब से जानने और उनसे जुड़ने का भी मौका मिला। मेरी कामना है कि हर साल इस तरह के शानदार शो आयोजित होते रहें। Rise and Fall को मेरा पूरा समर्थन है। इस शो को होस्ट करने वाले महान क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग जी का भी विशेष धन्यवाद। धनतेरस और दीपावली के पावन अवसर पर Rise and Fall की पूरी टीम, सभी टीम मेंबर्स, प्रोडक्शन से जुड़े हर व्यक्ति, Amazon और MX Player की टीम को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली और नई सफलताओं का प्रकाश बना रहे। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएँ और दीपावली की ढेरों बधाइयाँ! @MXbyPrimeVideo — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) November 6, 2026

वीरेंद्र सहवाग को भी दिया धन्यवाद

तेज प्रताप ने शो के होस्ट और पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का विशेष धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि शो के दौरान उन्हें कई लोगों को करीब से जानने और उनसे जुड़ने का मौका मिला. उन्होंने कामना की कि हर साल ऐसे शानदार शो आयोजित होते रहें.

अमेजन और एमएक्स प्लेयर को दी शुभकामनाएं

तेज प्रताप ने शो की टीम, प्रोडक्शन से जुड़े लोगों, अमेजन और एमएक्स प्लेयर को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दीं. बता दें कि तेज प्रताप भी इस सीजन के प्रतियोगी थे. शो से बाहर होने के बाद उन्होंने कहा था कि उनकी वजह से शो की टीआरपी थी और उनके जाने के बाद शो चलेगा या नहीं, यह देखना होगा.

यह भी पढ़ें- दिवाली-छठ को लेकर CM सम्राट ने की हाईलेवल बैठक, दिए गए ये निर्देश