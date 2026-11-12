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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना: सम्राट चौधरी के सामने आए प्रशांत किशोर, हाथ मिलाया तो बदल गया अंदाज

पटना: सम्राट चौधरी के सामने आए प्रशांत किशोर, हाथ मिलाया तो बदल गया अंदाज

पटना में गुरुवार को सम्राट चौधरी पर हमलावर रहने वाले प्रशांत किशोर का बदला अंदाज नजर आया. प्रशांत किशोर सीएम सम्राट चौधरी से गर्मजोशी से मिले.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 12 Nov 2026 08:31 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निशाने पर लेने वाले प्रशांत किशोर आज अलग मिजाज में नजर आए. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को हत्या का आरोपी, अनपढ़ कह कर निशाना साधने वाले प्रशांत किशोर आज जब सम्राट चौधरी के सामने आए तो उनका अंदाज कुछ अलग दिखा.दरअसल बीजेपी के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिंहा के श्रद्धांजलि सभा में सीएम सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर आमने-सामने आ गए.

इस दौरान प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी एक दूसरे से गर्म जोशी से मुलाकात करते दिखे. प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हाथ मिलाया। दोनों नेताओं की मुलाकात के बीच भाजपा नेता ऋतुराज सिंहा और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी दिखे. वहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी इस दौरान साथ नजर आईं.

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एक दूसरे से मिलाया हाथ

इस दौरान प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया. वहीं दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत भी हुई. यह घटना बांकीपुर उपचुनाव के बाद पहली बार घटी जब दोनों नेता एक साथ नजर आए. दोनों नेता दिवंगत नेता आरके सिन्हा के ब्रह्मभोज कार्यक्रम में शामिल हुए थे. फिलहाल यह मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है.

बता दें कि चुनाव के समय में और उससे पहले भी प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी पर हमलावर रहे हैं. उन्होंने सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता से लेकर क्रिमिनल बैकग्राउंड तक जमकर निशाना साधा. कई बार प्रशांत किशोर ने उन्हें अनपढ़ तक कहा है.

हाल ही सीएम सम्राट चौधरी के क्राइम और अपराध वाले बयान का वीडियो वायरल हुआ था. इसको लेकर भी प्रशांत किशोर ने उनपर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि जब सातवीं फेल को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो इस तरह के बयान की उम्मीद की जा सकती है.

30 अक्टूबर को हुआ था आरके सिन्हा का निधन

बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रविंद्र किशोर सिन्हा (आरके सिन्हा) ने (30 अक्टूबर) को नोएडा स्थित आवास पर आखिरी सांस ली. निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को पटना दर्शन के लिए लाया गया था. इस दौरान कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद एबीपी न्यूज़ में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. बिहार की राजधानी पटना में होने राजनीतिक गतिविधियों के साथ अन्य हलचलों पर लगातार नजरें रखते हैं. आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में पॉलिटिकल कैंपेनिंग टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की.

2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़े. आर्यन आनंद ने गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हरियाणा से BMC और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया है.

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Published at : 12 Nov 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary PRASHANT KISHOR BIHAR NEWS
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