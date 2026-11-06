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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारशहजाद पूनावाला बने राइज एंड फॉल सीजन-2 के विनर, भड़के तेज प्रताप

शहजाद पूनावाला बने राइज एंड फॉल सीजन-2 के विनर, भड़के तेज प्रताप

'राइज एंड फॉल सीजन-2' के विनर को लेकर तेज प्रताप यादव का कहना है कि इसके हकदार गौतम गुलाटी थे. उन्होंने दावा किया कि चहेते को ट्रॉफी सौंपी गई है. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 06 Nov 2026 09:46 AM (IST)
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शहजाद पूनावाला ​रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन-2' के विजेता बन गए हैं. इसके साथ ही शहजाद पूनावाला ने जीत की ट्रॉफी और प्राइज मनी को अपने नाम कर लिया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फर्स्ट रनर-अप प्रियंका चाहर चौधरी रहीं जबकि सेकंड रनर-अप गौतम गुलाटी रहे. अब विनर की घोषणा के बाद इस पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया आई है. 

तेज प्रताप ने जीत को लेकर सवाल उठाए हैं. शुक्रवार (06 नवंबर, 2026) को तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए दावा किया कि इस शो का विजेता गौतम गुलाटी को होना चाहिए था. गौतम गुलाटी को उन्होंने इसका हकदार बताया और कई सवाल उठाए हैं.

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'रियलिटी शोज भी निष्पक्ष नहीं रहे'

तेज प्रताप यादव अपने एक्स पोस्ट में लिखते हैं, "जीतना तो गौतम गुलाटी जी को ही था, जनता का प्यार और सपोर्ट भी पूरी तरह से उन्हीं के साथ था.. ​लेकिन अब क्या कहें… यहां भी जनता के वोटो की चोरी कर ली गई, अब तो रियलिटी शोज भी निष्पक्ष नहीं रहे!"

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'​रियलिटी शो के नाम पर जनता से धोखा'

आगे लिखते हैं, "भाजपाइयों ने अपने पुराने मिट्ठू कटोरे-कटोरे रहे शहजाद पूनावाला को चाटुकारिता का इनाम देने के लिए विनर बना दिया. असली हकदार गौतम गुलाटी थे, पर ट्रॉफी सौंप दी गई अपने चहेते को… ​रियलिटी शो के नाम पर जनता के वोटों और भावनाओं के साथ यह बहुत बड़ा धोखा है."

तेज प्रताप यादव भी रहे थे शो का हिस्सा

बता दें कि तेज प्रताप यादव भी इस रियलिटी शो का हिस्सा थे. वे जब तक शो में थे तो उनके अंदाज से दर्शक इस शो को देखना काफी पसंद करते थे. बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप भी इस शो का हिस्सा थे. अब जब रियलिटी शो को विनर मिल गया है तो इस बीच तेज प्रताप यादव ने एक तरह से शो के मेकर्स पर ही सवाल उठा दिया है. देखना होगा कि इस तरह के आरोपों पर क्या मेकर्स की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया आती है?

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 06 Nov 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
Gautam Gulati Tej Pratap Yadav Shehzad Poonawalla Rise And Fall Season 2
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