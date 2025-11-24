बिहार की राजनीति में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अब एक नया सफर शुरू कर दिया है. परिवार और पार्टी से अलग होने के बाद उन्होंने लगातार खुद को नए रूप में पेश करने की कोशिश की है.

2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) के साथ मैदान में उतरे तेज प्रताप महुआ सीट से चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा. उनकी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भी उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले. चुनावी निराशा के बाद अब तेज प्रताप ने डिजिटल दुनिया में कदम बढ़ा दिया है.

तेज प्रताप यादव ने शुरू किया अपना नया ब्लॉगिंग चैनल

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव नतीजों के तीन दिन बाद 17 नवंबर को तेज प्रताप यादव ने अपना नया ब्लॉगिंग चैनल ‘TY VLOG’ लॉन्च किया. इस चैनल पर उनका पहला वीडियो अपलोड होते ही सुर्खियों में आ गया. उन्होंने अपने पहले ब्लॉग में एक डेयरी मिल्क प्रोडक्शन फैक्ट्री का दौरा कराया और दूध की पूरी प्रोसेसिंग प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया. वीडियो में दूध की पैकेजिंग, क्वालिटी टेस्टिंग और तैयार प्रोडक्ट तक की जानकारी विस्तार से दिखाई गई है.

दर्शकों को काफी पसंद आ रहा तेज प्रताप का पहला वीडियो

चैनल पर अपलोड यह पहला वीडियो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. इसे अब तक 50 हजार से ज्यादा व्यूज और 3,500 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. सोशल मीडिया यूजर्स तेज प्रताप के इस नए अंदाज की तारीफ कर रहे हैं. इससे पहले भी उनके कई मजेदार और अलग तरह के वीडियो वायरल होते रहे हैं, लेकिन चुनाव की व्यस्तता में वे कम एक्टिव थे. अब चुनाव समाप्त होते ही उन्होंने फिर से ब्लॉगिंग को गति दी है और दर्शकों से सीधा जुड़ने की कोशिश शुरू की है.

गृह मंत्रालय को भेजी तेज प्रताप से जुड़ी सुरक्षा की रिपोर्ट

यूट्यूब पर तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के बीच सुरक्षा को लेकर भी वे सुर्खियों में रहे. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई-प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की थी. इस सुरक्षा में कमांडो टीम के साथ CRPF और कुल 11 जवान शामिल होते हैं. सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हाल ही में तेज प्रताप की सुरक्षा से जुड़ी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी गई थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया.

तेज प्रताप यादव का यह नया डिजिटल सफर उनके राजनीतिक और निजी जीवन से एक अलग दिशा दर्शाता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि ब्लॉगिंग की दुनिया में उनका यह नया प्रयोग कितनी दूर तक जाता है और दर्शक उन्हें किस रूप में आगे पसंद करते हैं.

ये भी पढ़िए- बिहार: विपक्ष का आरोप, 'CM को हटा देगी BJP', अब मंत्री नितिन नबीन ने दिया ऐसा जवाब