बिहार: विपक्ष का आरोप, 'CM को हटा देगी BJP', अब मंत्री नितिन नबीन ने दिया ऐसा जवाब

बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सीएम नीतीश कुमार को हटा देगी. इसे लेकर अब राज्य सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने जवाब दिया है. जब उनसे पूछा गया ये कहा जा रहा है कि अब बीजेपी कमांडिंग पोजिशन में आना चाहती है, सीएम को भी हटा देगी. इस पर उन्होंने कहा कि वो ये सब कहते रहें, अनर्गल प्रलाप करते रहें. हमको काम करने का मौका मिला है और हम काम करेंगे. वो पहले भी सिर्फ बात ही करते थे और आज भी वही कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, ''विपक्ष को काम से कोई मतलब नहीं है. विपक्ष की भूमिका को उन्हें सकारात्मक तरीके से निभाना चाहिए. उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं.''

#WATCH | Patna: On Jamiat Ulema-e-Hind President Maulana Arshad Madani's statement, Bihar minister Nitin Nabin says, "...These are the people who constantly work to divide the country. Look around the world, India is the only country where Hindus and Muslims live peacefully like… pic.twitter.com/FNBvF3aYR3 — ANI (@ANI) November 23, 2025

हम PM और सीएम के विजन पर काम करेंगे-नितिन नबीन

मंत्री नितिन नबीन ने आगे कहा, ''जनता ने एनडीए को सरकार बनाने का मौका दिया है, अब एनडीए विकास की योजनाओं पर बात करेगा. जो हमने संकल्प लिया है उसे पूरा करने का काम करेंगे. पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार का जो विजन है कि बिहार को कैसे विकसित बनाया जाय, उस पर हम काम करेंगे.''

मौलाना अरशद मदनी के बयान पर क्या बोले नितिन नबीन?

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर भी बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "ये वो लोग हैं जो लगातार देश को बांटने का काम करते हैं. दुनिया भर में देखिए, भारत ही एकमात्र ऐसा मुल्क है जहां हिंदू और मुसलमान इस तरह शांति से रहते हैं. बाकी किसी भी देश में चले जाइए, समाज का व्यक्ति साथ नहीं रह पाता है. यहां की शांति भंग करने की कोशिश न करें, वरना सख्त कार्रवाई होगी."

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि सरकार लगातार इस तरह का काम कर रही है ताकि मुसलमान कभी सिर न उठा सकें.