'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज

पटना में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने एक बयान देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है. उन्होंने कहा कि मेरी हत्या कराने की भी साजिश होती है. यह बयान उन्होंने सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी से जुड़े मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिया.

आईएएनएस से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह अच्छी बात है कि पप्पू यादव को जमानत मिल गई है और वे जेल से बाहर आ गए हैं. उन्होंने कहा कि अब उन्हें विवादों से दूर रहकर जनता के कामों पर ध्यान देना चाहिए और लोगों से सीधे जुड़ना चाहिए.

राजनीति में साजिशें आम बात हैं- तेज प्रताप यादव

पप्पू यादव को 'मारने की साजिश' वाले बयान पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि राजनीति में साजिशें आम बात हैं. नेताओं के खिलाफ तरह-तरह की साजिशें होती रहती हैं. उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ भी साजिशें होती हैं, हमें भी मरवाने की बातें होती हैं. राजनीति में रहने वालों को इन सबका सामना करना पड़ता है.

बिना आधार के बयान देते रहे हैं अमिताभ दास- तेज प्रताप

पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे अक्सर बिना आधार के बयान देते रहे हैं. उन्होंने बताया कि अमिताभ दास ने पहले उनके खिलाफ भी गलत और भ्रामक बयान दिए थे, जिनका कोई सबूत नहीं था. अब वे निशांत को लेकर भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वे भी बेबुनियाद हैं. उन्होंने साफ कहा कि ऐसे आरोपों को वे पूरी तरह खारिज करते हैं और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सही है.

बिहार में कानून व्यवस्था बेहतर करने की है जरूरत- तेज प्रताप

राजद नेता राबड़ी देवी द्वारा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी युवा नेता हैं और सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राज्य में हालात सुधारने के लिए ठोस कदम जरूरी हैं. तेज प्रताप यादव का बयान राजनीतिक माहौल को और गरमा गया है और एक बार फिर बिहार की राजनीति में सुरक्षा, साजिश और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में आ गए हैं.

