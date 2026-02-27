हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Jharkhand Nikay Chunav Result 2026: हेमंत सोरेन का दबदबा या बीजेपी जीतेगी बाजी, नतीजे आज

Jharkhand Nikay Chunav Result 2026: हेमंत सोरेन का दबदबा या बीजेपी जीतेगी बाजी, नतीजे आज

Jharkhand Nikay Chunav Result 2026: झारखंड के निकाय चुनाव को लेकर मतगणना जारी है. ऐसे में आज ये पता चल जाएगा कि शहरों में किस पार्टी का दबदबा रहने वाला है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 27 Feb 2026 10:07 AM (IST)
Preferred Sources

झारखंड के 48 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के चुनावों की मतगणना आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हुई और करीब दो घंटे बाद रुझान आने लगेंगे. कई जगहों पर दोपहर तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है.

23 फरवरी को हुआ था मतदान, 63% से ज्यादा वोटिंग

इन निकाय चुनावों के लिए 23 फरवरी को मतदान हुआ था. राज्य के करीब 43 लाख मतदाताओं में से 63 प्रतिशत से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. इस बार मतदान को लेकर लोगों में अच्छा उत्साह देखा गया, खासकर शहरी इलाकों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ी हुई नजर आई.

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने बताया कि धनबाद को छोड़कर 47 शहरी निकायों में आज ही मतगणना पूरी होने की उम्मीद है. धनबाद नगर निगम में नौ चरणों में गिनती होनी है, इसलिए वहां अंतिम नतीजे शनिवार तक आ सकते हैं.

मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पुलिस बल के साथ-साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो.

1,042 वार्डों में हुआ चुनाव

राज्य के 48 यूएलबी में कुल 1,087 वार्ड हैं, लेकिन 1,042 वार्डों में ही मतदान हुआ. 41 पार्षद पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं. तीन वार्डों में नामांकन नहीं होने के कारण सीटें खाली रहीं, जबकि मानगो नगर निगम के एक वार्ड में उम्मीदवार की मौत के कारण चुनाव रद्द कर दिया गया था.

मैदान में 6 हजार से ज्यादा उम्मीदवार

महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए 562 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 235 महिलाएं शामिल हैं. वहीं वार्ड पार्षद पद के लिए 5,562 प्रत्याशियों ने किस्मत आजमाई, जिनमें 2,727 महिलाएं हैं. चुनाव भले ही किसी दल के चिन्ह पर नहीं लड़ा गया, लेकिन कई उम्मीदवारों को अलग-अलग राजनीतिक दलों का समर्थन मिला हुआ है.

अब सबकी नजर आज आने वाले नतीजों पर टिकी है, जो तय करेंगे कि शहरों की सरकार किसके हाथ में जाएगी.

Published at : 27 Feb 2026 09:49 AM (IST)
