राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन देगी उम्मीदवार, तेजस्वी यादव की बैठक में पहुंचे AIMIM विधायक

राज्यसभा चुनाव पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने गुरुवार (26 फरवरी) को कहा कि हम लोग (महागठबंधन) अपना प्रत्याशी देंगे और जीतेंगे. उन्होंने कहा कि कौन उम्मीदवार होगा, यह फैसला होते ही मीडिया को सूचित कर देंगे. आरजेडी नेता ने दावा किया कि विधायकों के खरीद फरोख्त की कोई स्थिति नहीं आएगी. तेजस्वी यादव ने विधानसभा में अपने चेंबर से विपक्षी दलों विधायकों के साथ बैठक की है. इसमें IIP अध्यक्ष और विधायक आईपी गुप्ता और AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान भी पहुंचे थे.

इस बैठक में साझा उम्मीदवार और संख्या बल को लेकर चर्चा हुई है. बिहार में राज्यसभा के पास सीटें खाली हो रही हैं. पांच सीटों पर मौजूदा सांसद राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह, जनता दल यूनाईटेड ( जेडीयू ) के हरिवंश और रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल पूरा हो रहा है. चुनाव 16 मार्च को होगा.

खाली हो रहीं पांच सीटों में आरजेडी और जदयू की दो-दो और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की एक सीट है. बिहार में राज्यसभा की एक सीट के लिए एक 41 विधायकों की वोट की जरूरत है. इसी हिसाब से NDA चार सीटें आराम से जीत लेगा.

चार सीटों को जीतने के बाद एनडीए के पास 38 विधायकों को वोट बचेगा. पांचवीं सीट जीतने के लिए NDA को तीन विधायकों की जरूरत होगी. अगर विपक्ष के सभी 41 विधायक एक साथ होकर अपना उम्मीदवार तय करें और उन्हें वोट दें तो विपक्ष के पाले में एक सीट आ सकती है.